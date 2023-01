Derfor er Oilers og Bjorkstrand ved veis ende

Stavanger — Nyheten kom via en pressemelding fra klubben. I avtalen amerikaneren signerte i fjor var det muligheten for begge parter å hoppe av etter en sesong av den toårige avtalen. Det måtte skje innen utgangen av denne måneden.

– Ut ifra pressemeldingens ordlyd ligger det mellom linjene at det er Oilers som har tatt initiativet til å avslutte. Stemmer det?

– Spørsmålet er lettere å stille enn det er å besvare. Begge parter har på sine sider kommet til konklusjoner om hvorfor det er rett å bryte etter denne sesongen, sier sportsdirektør Pål Higson til RA og fortsetter:

– Fra vår side ser vi at det er fornuftig timing nå. Som Todd sier i pressemeldingen det har dette vært en langt og suksessrik affære. Så er det krevende. Både for treneren – som skal prente inn sin filosofi overfor spillere over tid. Men også for oss og spillerne. Fem år er lang tid. Skal du kjøre på til strikken ryker da? Vi føler vi er i en bra posisjon til å gjøre en så viktig endring nå, fortsetter Higson.

Slitasje over tid

Han peker på at det er slitasje forbundet med alle trenere i lagidrett som sitter over tid.

– Uansett, og jeg vet ikke hvem som er verdens beste trener, så er det en utløpsdato. Hvor lenge kan en trener trekke opp samme kanin av hatten og gi de samme beskjedene? Og fra trenerens ståsted – hvor lenge føler trenere at han får respons. Dette går begge veier. Det er krevende å jobbe sammen i en prestasjonsgruppe.

Higson benekter at det er spillerne som har krevd en endring og at det har gått for langt.

– Det er ikke slik at vi sitter her og har en krise. At slitasjen har tatt overhånd fra hans side eller vår. Men nå har vi tatt beslutningen om å skifte trener etter sesongen. Kanskje hadde det gått fint med et år til. Kanskje hadde det fungert i tre. Ingen vet, sier Higson.

– Hvordan ser veien videre ut? Hva slags type trener skal Oilers nå ha?

– Trenerprosessen har vi ikke påbegynt. Nå har vi hatt denne runden her nå. Vi viste ikke at vi skulle i gang med den. Jobben skal gjøres i tiden som kommer.

Higson peker på at poenget med å gjøre det nå er å få avklart det overfor spillere og media. Hverdagen framover mener han vil bli lik.

– Men er timingen god rett før en sluttspurt i serien og et sluttspill? Er det ikke langt flere eksempler på at det rakner med en trener på oppsigelse enn at det lykkes?

– Grunnen til at det skjedde nå er at det var regulert i avtalen. Verdien er at begge parter har tid på seg til å se videre og legge dette bak seg. Det kan selvsagt bli et uromoment, men jeg tror ikke det. Spillerne er proffe. Det er også Todd. Det er ingen grunn til å tro at noen av partene vil la seg påvirke.

Vil fortsette som trener

Oilers-kaptein og superveteran Dennis Sveum fikk vite om skiftet før treningen i dag.

– Todd ønsket selv å fortelle det og fortalte det til oss spillere i morges. Det har vært en god tid og vi har oppnådd mye med Bjorkstrand, sier Sveum.

– Hva tenker du om timingen på at det kommer ut nå?

– Det er vanskelig uansett. Lar du det gå flere måneder kunne det blitt spekulasjoner, sier Sveum.

Han vet godt at slike avgjørelser vil lekke ut. Det kan igjen også spille inn i forhold til hvem som signerer og ikke signerer med klubben.

– I det store bildet er det nok mer ryddig å få det unna nå. Så er det overraskende, men når sjokket legger seg er det bare å rette blikket framover. Nå handler det om å vinne titler, sier Sveum.

Todd Bjorkstrand selv har ikke svart på RAs henvendelser, men sier følgende i pressemeldingen fra Oilers som kom tidligere fredag:

– Jeg vil få takke miljøet i Stavanger som tok så godt mot meg og klubben for muligheten til å trene Oilers de siste fem årene. Jeg er stolt over suksessen vi har hatt som lag. Jeg ønsker også å takke spillerne som har jobbet under meg i denne perioden. Jeg har hatt en fin tid i Stavanger, sier Bjorkstrand.

Han peker videre på at han føler han har mange år igjen i hockeyen.

– Nå vil jeg se hvilke muligheter i fortsettelsen. Mine fem år her har vært fruktbare og suksessrike. Nå ser jeg mot neste steg på reisen. Akkurat nå vil likevel jobben min rette seg mot å ta nok en tittel med Oilers.

