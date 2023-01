Bjorkstrand gir seg i Oilers etter sesongen

I utgangspunktet skrev amerikaneren en avtale ut 2023/2024-sesongen med klubben i 2022. Denne innhold en gjensidig oppsigelsesklausul etter ett år og denne er nå benyttet. Det melder Stavanger Oilers i en pressemelding fredag.

«Avtalen ble utformet slik at partene skulle ta en endelig beslutning om sesongen 23/24 innen utløpet av januar 2023. Vi kan i dag informere om at Todd Bjorkstrand og Oilers er enige om at inneværende sesong blir Bjorkstrand sin siste som trener for laget», heter det i pressemeldingen.

Dette skjer samtidig som Oilers leder ligaen og jakter nytt NM-gull. Sportsdirektør Pål Higson sier følgende i pressemeldingen:

– Todd har gjort en fantastisk jobb i Oilers. Han har skapt et sterkt og konkurransedyktig lag alle sine sesonger i klubben. Resultatene taler for seg selv. To ganger seriemester. Gull og bronse i sluttspill. The double forrige sesong. I skrivende stund ligger vi på toppen av tabellen i Fjordkraft-ligaen, sier Higson – og fortsetter:

– Vi vil også trekke fram Todd sitt arbeid med utvikling av unge spillere. Thomas Berg-Paulsen, Markus Vikingstad og Andre Strandborg er gode eksempler. Spillere som med Todd som trener har tatt steget fra junior til det norske landslaget i ennå ung alder. Nå ønsker Oilers å ta vare på identiteten bygget under Todd sin ledelse, samtidig som vi ser framover. Vi tror det nå er god timing for nye impulser og videre utvikling av laget.

Treneren sier selv følgende i pressemeldingen:

– Jeg vil få takke miljøet i Stavanger som tok så godt mot meg og klubben for muligheten til å trene Oilers de siste fem årene. Jeg er stolt over suksessen vi har hatt som lag. Jeg ønsker også å takke spillerne som har jobbet under meg i denne perioden. Jeg har hatt en fin tid i Stavanger, sier Bjorkstrand.

Han peker videre på at han føler han har mange år igjen i hockeyen. Senest i høst sa han til RA at han ikke så enden på sin karriere som trener.

– Nå vil jeg se hvilke muligheter i fortsettelsen. Mine fem år her har vært fruktbare og suksessrike. Nå ser jeg mot neste steg på reisen. Akkurat nå vil likevel jobben min rette seg mot å ta nok en tittel med Oilers.

Saken oppdateres …