Oilers-profil passerte milepæl

– Moro det. Det er selvsagt kult å få oppleve noe sånn i Oilers, sier Tommy Kristiansen til RA.

Han har lenge vært på skuddhold til milepælen, men omsider kom målet.

– Det har vært mye stang-ut, men det er bare synd for ligaen med den kampen mot Lillehammer. Vi møter et lag vi kan slå på 70 prosent. Det er ikke bra i det hele tatt, sier Kristiansen – og tar et oppgjør med den sportslige situasjonen i klubben fra Innlandet.

Lillehammer har nemlig sluppet fri de beste spillerne på grunn av den økonomiske krisen de har rotet seg inn i. For Oilers har det ført til at Lillehammers beste offensive spiller, Nick Dineen, ble hentet til Stavanger. Flere tunge navn mangler i Lillehammer-stallen, og nivåforskjellen var stor i DNB Arena som en konsekvens av det.

Flere nære hat trick

Selv om Lillehammer tok ledelsen etter litt over fire minutter var det aldri tvil om at Oilers kom til å dra seieren i land. Fire minutter senere hadde Oilers allerede snudd kampen med scoringer i både over- og undertall. Stavanger-gutten Thomas Berg-Paulsen scoret sitt første mål i kampen da han utlignet i overtall, før Markus Søberg ble satt opp av Rob Bordson i undertall.

Kristiansen la på til 3–1 med sin 100. Oilers-scoring i seriesammenheng, før Dan Kissel og Berg-Paulsen scoret de to målene i andre periode. I tredje periode fullførte både Kissel og Søberg med hver sin scoring slik at tre Oilers-spillere ble stående med to mål hver.

Tommy Kristiansens mål nummer 100 for Oilers. (Kristoffer Knutsen)

Berg-Paulsen innrømmer at tanken om hat trick var til stede.

– Jeg skal ikke lyve og si at jeg ikke tenkte på det, men jeg følte ikke at jeg fortjente det noe særlig. Det har vært tettere kamper hvor jeg har vært nærmere, sier Berg-Paulsen – og viser til kampen mot Ringerike hvor han scoret tre.

Thomas Berg-Paulsen var kun ett mål fra hat trick. (Kristoffer Knutsen)

I Schjongshallen ble to av de tre annullerte, og han ble dermed snytt for sitt første hat trick som senior.

Søbergs revansj

Mot Lillehammer var også Søberg blant spillerne med to scoringer, men han hadde også en assist. Med tre poeng ble han kåret til kampens beste Oilers-spiller, og etter kun to målpoeng på de tolv siste seriekampene før torsdagens var han naturligvis fornøyd med at det løsnet.

– Det svinger i hockey. Hadde jeg satt sjansene tidligere i sesongen ville nok produksjonen vært som tidligere. Det har vært mye stolpe-ut, sier Søberg.

I løpet av de tolv kampene har han også vært ute av de fire kampene. De siste kampene har han fått spille med nykommer Nick Dineen og veteranen Dan Kissel. Det har på mange måter gitt en ny offensiv giv.

– Dan har jeg spilt med av og på i flere år, men det har vært veldig ålreit å spille med dem så langt, sier Søberg.

Markus Søberg hadde all grunn til å smile etter tre målpoeng mot Lillehammer. (Kristoffer Knutsen)

Trener Todd Bjorkstrand er rask med å gi ros til vingen etter kampen.

– Han spilte en god kamp, og brukte farten. Det var kjekt å se ham score, og de har funnet kjemi i rekken, sier Oilers-treneren.

Lørdag spilles neste kamp, og da venter Manglerud Star i Oslo. Med tre poeng i torsdagens oppgjør i DNB Arena går Oilers inn i helgen som serieleder i Fjordkraft-ligaen.

