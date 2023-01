Derfor foretrekker Oilers-treneren fire rekker

Stavanger — Oilers tar imot Lillehammer til ukens andre kamp i DNB Arena, og er i full gang med innspurten av seriespillet. Den rekordjevne Fjordkraft-ligaen skal avgjøres, og ukens første kamp mot Stjernen endte med 4-0-seier.

Førsterekken sto bak tre av fire mål for Oilers, og det spesielle er at det er tre relativt unge norske spillere. André Bjelland Strandborg, Ludvig Hoff og Christoffer Karlsen står med henholdsvis seks, sju og åtte målpoeng på de fem siste kampene.

Til vanlig pleier det være en rekke med importer, og kanskje én norsk spiller, i topprekken. Slik er det ikke lenger i Oilers.

– Hvorfor tror du den norske topprekken produserer så mye?

– Jeg synes de flytter pucken bra. De har de korte pasningene, åpner rom på isen og finner alternativer. Det er en av tingene man ønsker for alle rekkene. De har kjemi i rekken, og for meg ser det ut som de liker å spille sammen. De kommuniserer på benken og snakker, sier Oilers-trener Todd Bjorkstrand til RA.

Alt handler om å holde det tempoet vi ønsker på spillet. — Todd Bjorkstrand

Vil ha tempo

Noe som skiller topprekken fra andre førsterekker er istiden. Oilers’ topprekke hadde rundt 15 minutter på isen i tirsdagens kamp mot Stjernen, mens rødtrøyenes topprekke hadde rundt 20 minutter.

Grunnen til det er at Oilers gjennom kampene spiller på fire rekker, og i tirsdagens kamp ble også ekstraløperen og sjuendebacken brukt flittig. Det gir naturligvis færre muligheter for produksjon gjennom spilletiden.

Ifølge Oilers-trener Bjorkstrand handler det ikke om å spare på kreftene til sluttspillet, men et rent stilvalg.

– Nei, det handler egentlig om at vi har spillere til det. Vi spilte med sju backer også, og vet at man må holde rytmen i spillet med korte skift. Med tre rekker kan det bli annerledes, så vi tvinger fram korte skift. For det meste gjør vi en god jobb med det, men alt handler om å holde det tempoet vi ønsker på spillet, sier amerikaneren.

Det høye tempoet til Oilers-spillerne mot Stjernen ble belønnet. Onsdag fikk spillerne fri i det som er den første av to uker på rad med tre kamper.

André Bjelland Strandborg, Ludvig Hoff, Christoffer Karlsen, Martin Lefebvre og Sander Hurrød feiret en Oilers-scoring mot Stjernen. (Espen Iversen)

Mange løpere

Gjennom høsten og begynnelsen av vinteren var det ofte endringer i rekkene, men nå har det begynt å sette seg for Oilers. Kjemien til førsterekken er åpenbar, men også Thomas Berg-Paulsen, Greg Mauldin og Tommy Kristiansen har spilt sammen i lang tid.

For å finne offensiv kjemi er det prøvd forskjellige varianter med de andre spillerne, men også der begynner det å bli mer satt. Nick Dineen, Dan Kissel og Markus Søberg har spilt sammen de siste kampene. Det siste oppsettet har vært med Rob Bordson, Colton Beck, Bryce Gervais og Anders Tangen Henriksen.

Ett navn mer enn fire løperrekker er grunnen til at det ofte framstår som endringer i én av rekkene. Mot Lillehammer er det ikke noen store endringer, ifølge Bjorkstrand.

– Jeg endrer kanskje noe, men i hovedsak blir det som det er nå. Det er mest siden det er 13 løpere at det ser ut som endringer, sier han.

Torsdagens kamp er mot Lillehammer, som er blitt sterkt redusert siden forrige møte mellom lagene. Da lagene møttes i DNB Arena i desember endte det med 2-1-seier til Oilers, men siden den gang er de beste spillerne forsvunnet fra den gamle OL-byen på grunn av den økonomiske krisen de befinner seg i.

– Det blir viktig at vi holder borte det som har skjedd der og ikke undervurderer dem. Det er ingen enkle kamper lenger, og vi må forberede oss på en vanskelig kamp, sier Bjorkstrand.

Et resultat av Lillehammer-krisen er Nick Dineens overgang til Oilers. Han bærer gullhjelmen med 38 poeng totalt for begge lagene i Fjordkraft-ligaen.

