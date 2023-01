Oilers skøyt Frisk i hjel: – Godt å se

Med litt over to minutter igjen av kampen var Colton Becks skudd på mål Oilers’ 67. i løpet av kampen. Det ga klubbrekord på borteis, og med to skudd etterpå endte Oilers med 69 skudd. Kun i hjemmekampen mot Kongsvinger i 2016 (74 skudd) har Oilers skutt mer i løpet av én kamp.

Rekorden ble ikke satt i hvilken som helst hall, men i Frisk Askers. Laget Oilers har hatt problemer med både i Askerhallen, DNB Arena og Varner Arena. I sistnevnte hall var faktisk torsdagens seier Oilers’ første.

– Vi skøyt, og skøytet bra. Det ble jobbet hardt, og skyting fører til at det skapes noe. Vi jobbet på returer, og hadde riktig mentalitet. Det var godt å se, sier Oilers-trener Todd Bjorkstrand til RA.

Målshowet ble åpnet av Nick Dineen, som sluttet seg til Oilers forrige uke etter å ha blitt fristilt av Lillehammer grunnet klubbens økonomiske problemer. Det ble ikke kun med ett mål for amerikaneren. Han leverte scoringer i alle tre periodene og sikret hat trick etter 10.10 av tredje periode.

– Vi kom på dem med forecheck (høyt press, ishockeyterminologi), og det er slik vi ønsker å spille. Det var en god start, sa Nick Dineen til rettighetshaver TV 2.

[ Slik var kampen ]

Dineen-show for Oilers

Dineen endte totalt med fem målpoeng i kampen mot Frisk Asker, og beholder naturligvis gullhjelmen som lagets beste poengplukker i Fjordkraft-ligaen. Etter kampen ventet det ros fra Bjorkstrand.

– Han hadde en stor kamp. Vi visste han var god etter å ha spilt mot ham, og Dineen er en god spiller. Jeg tror det tar tid å komme inn til et nytt lag og system, men han er så god at det går fint, sier Oilers-treneren.

– Så langt, så bra, sa Dineen til rettighetshaveren om egen produksjon før han sikret hat trick.

Frisk Asker hentet seg raskt tilbake etter Dineens åpningsmål med scoringer fra tidligere Oilers-spiller David Morley og Anton Holm. Ludvig Hoff sørget for balanse i regnskapet et par minutter senere, så kom det to annullerte Oilers-scoringer. Det ga ikke noen konsekvenser for kamputfallet, snarere tvert imot.

Skuddtreningen til Nick Dineen onsdag viste godt igjen på isen torsdag. (Kristoffer Knutsen)

I midtperioden gikk Dan Kissel og Thomas Berg-Paulsen i gang med scoringer. Dineen fikk sin andre for kampen, og Kissel fikk det andre målet sitt. Fire scoringer på 23 skudd demonstrerte at effektiviteten absolutt var til stede for Todd Bjorkstrands menn.

Alt lå egentlig til rette for en transportetappe i tredje periode, men Andreas Klavestad ville det annerledes. Oilers-backen scoret 2-7-målet fra blålinjen, med god hjelp fra trioen Rob Bordson, Bryce Gervais og Colton Beck som trakk seg inn foran keeper. Dineen sendte inn Oilers’ åttende scoring, før Ludvig Hoff leverte sin andre for kampen med lagets niende og siste i Varner Arena. Det ga også god hjelp på å tømme Askers storstue for folk.

[ Kommentar: Spiller seg ut av Oilers ]

---

Oilers’ rekker

1. rekke: Martin Lefebvre, Sander Hurrød – Christoffer Karlsen, André Bjelland Strandborg, Ludvig Hoff.

2. rekke: Andreas Klavestad, Patrick Ulriksen – Markus Søberg, Nick Dineen, Dan Kissel.

3. rekke: Daniel Rokseth, Noah Bergesen Aarthun – Tommy Kristiansen, Thomas Berg-Paulsen, Greg Mauldin.

4. rekke: Bryce Gervais (ekstraløper) – Anders Tangen Henriksen, Rob Bordson, Colton Beck.

Keeper: Henrik Holm (Joona Partanen).

---

[ Tidligere Oilers-trener hentet Brejcak ]

Fire Oilers-rekker med produksjon

Effektiviteten med ni mål på 69 skudd er sterk, og langt bedre enn Oilers har levert tidvis gjennom sesongen.

Før kampen hadde naturligvis målscoring vært tema for Oilers, og trener Bjorkstrand forteller at tilnærmingen har vært å få skudd på mål.

– Det gir oss muligheter. Løperne våre holdt ikke på pucken, men fikk den inn mot mål. Da kan vi skape noe ut av det også. Vi skøytet bra, og da ga det mange muligheter på blant annet returer, sier treneren.

Alle fire rekkene var også involvert i scoringer, selv om Dineen alene var involvert i fem av målene.

– Det er hva vi ønsker. Vi har fire rekker, og ruller på alle. Temaet er oppe hele tiden. Vi trenger mål fra alle, og nå klarte vi det. Det betyr ikke så mye hvem som scorer, men vi må ha mål. Nå leverte alle. Alle spilte bra, sier Bjorkstrand.

Oilers måtte klare seg uten kaptein Dennis Sveum og langtidsskadde Kristian Østby mot Frisk Asker.

Med Disney On Ice i DNB Arena har Oilers kampfri fram til tirsdag. Da kommer Stjernen til Stavanger, før Lillehammer kommer torsdag og uken avsluttes med bortekamp mot Manglerud Star neste lørdag.

[ Dineen fikk tyn av lagkompisene ]