Dineen fikk tyn av lagkompisene

Hvem: Nick Dineen (33)

Hva: Ishockeyspiller for Oilers. Ble hentet fra Lillehammer da de fikk økonomiske problemer og fristilte de best betalte spillerne.

– Nå har du fått litt tid i Oilers. Hvordan har du blitt ønsket velkommen?

– Det har vært veldig bra. Det er profesjonelt her, og godt å komme inn med alt på plass fra dag én. De gjorde at jeg følte meg velkommen helt fra jeg ankom flyplassen.

– Poengproduksjonen på Lillehammer (i Fjordkraft-ligaen) førte til at du kom inn og brukte gullhjelmen fra første kamp i Oilers. Hvordan var det?

– Annerledes. Jeg fikk mye tyn fra medspillerne mine. Det var ikke forventet at jeg skulle ha den, så det kom litt overraskende på meg.

– Som nordamerikaner er vel gullhjelm, og sånn sett merking av lagets beste spiller, rart i utgangspunktet?

– For meg var det en forandring, men nå er det jo vanlig for meg etter elleve år i Europa. Da jeg kom til Europa var det en overraskelse, og en litt annerledes opplevelse.

– Du har forlatt Lillehammer, hvor du har vært knyttet til klubben, byen og supporterne. Kone og barn har blitt igjen. Hvordan har det vært?

– Det har vært en hard måned! Mye opp og ned. Vi trodde ting skulle ordne seg, så ble det ikke slik. Mye fram og tilbake. Jeg måtte ta en avgjørelse om å dra uten familien.

– Var det vanskelig?

– Muligheten med Oilers gjorde det enkelt, men da hadde vi snakket om det i familien noen uker. Min kone er fra Lillehammer, og vi har unger på tre og fire år. De kommer på besøk til helgen for besøk og Disney On Ice.

Det ble tyn fra lagkameratene da Nick Dineen Oilers-debuterte med gullhjelmen. (Kristoffer Knutsen)

[ Har funnet sin egen vei: - Opplever mye kult ]

– Du går fra en strukturert trener (Aleksandr Smirnov, Lillehammer) til en annen (Todd Bjorkstrand, Oilers). Hvordan har den overgangen vært?

– Alt handler om å lære systemet. Jeg kom forrige onsdag, og spilte torsdag. Det ble mye tenkning mot Storhamar, noe jeg ikke tror er bra i kampsituasjon. Lørdag føltes det mye bedre, og det vil bli tryggere for hver kamp jeg spiller.

– Hva er hovedforskjellen på systemene?

– Todd er veldig opptatt av at vi skal spille raskt, mens på Lillehammer handlet det mer om å være foran pucken. Det har vært den største forskjellen. Jeg lærer mye, og det går fint så langt. Jeg tror ikke det tar lang tid før systemet sitter. Så langt i karrieren har jeg tilpasset meg til forskjellige systemer, så det tar ikke mange kamper.

– Hadde du andre muligheter enn Oilers da du skulle velge ny klubb?

– Ja, utenfor Norge. Samtidig var det en lett avgjørelse å komme til Stavanger.

– Hvorfor?

– Alt rundt. Jeg har aldri hørt noe negativt om Oilers. Alle jeg snakker med snakker om den fine byen og klubben. Sjansen til å vinne er stor, og det er derfor jeg spiller ishockey. Målet mitt er å vinne her.

Nick Dineen kom til Oilers forrige onsdag, og debuterte etter kun én trening. (Kristoffer Knutsen)

[ Kommentar: Ørene bør spisses ]

– Du har vært nærme å vinne tidligere også med Lillehammer. Er du en sluttspillspesialist?

– Jeg liker å tro det. De store kampene er noe jeg nyter. Gjennom sesongen føler jeg alltid at jeg spiller bedre hockey, og det håper jeg denne sesongen også.

– Over til noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– En som heter «Eleven Seconds» av Travis Roy. Han spilte collegehockey, og ble paralysert i sitt første skift. Tingene han gikk gjennom, og måten han beskrev ting på, lærte meg mye om det å håndtere motgang.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Ungene mine. Jeg tror alle foreldre sier det, men nå som jeg har vært borte fra dem noen dager merker jeg det virkelig. Det blir dagens høydepunkt å snakke med dem på telefonen.

– Har de unge lært seg å gå på skøyter da?

– Ja, de går på hockeyskolen hver mandag på Lillehammer.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg liker å spille golf om sommeren. Min kones familie har en hytte vi besøker, og der liker jeg å tilbringe tid uten strøm og vann.

– Hva ville du gått i demonstrasjonstog mot?

– Vold i nære relasjoner! Alle skal føle seg trygge i eget hjem. Det er noe man tar for gitt om man ikke har opplevd det. Både barn, kvinner og menn skal ha det trygt og godt.

– Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Brendan Ellis (ishockeyback) som spiller for Stjernen nå. Vi spilte sammen noen år for Lillehammer, og han er livredd for å ta heisen. Det ville blitt en morsom heistur for meg.

[ Går fra Viking til Sandnes Ulf: - Natt og dag ]

Nick Dineen har knyttet sterke bånd til kriserammede Lillehammer. (Kristoffer Knutsen)

Nick Dineen mener han aldri har hørt noe negativt om Oilers og Stavanger. Det var en viktig grunn til valget. (Kristoffer Knutsen)

[ Kjempet ut av stilen: - VIF ville det mer ]