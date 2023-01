Nå mangler han en smultring på rekorden

Stavanger — Smultringen fra 4-0-seieren torsdag var nemlig den sjette i årets grunnserie for Henrik Holms del. Keeperkjempen har imponert bakerst hos Oilers og dersom han gjentar prestasjonene lørdag vil han stå likt med Ruben Smith i historiebøkene. Smith holdt nullen sju ganger i 2013/2014-sesongen.

Av keeperrekordene i Oilers begynner nå veteranen Holm å sikre seg de fleste, men Smith har fortsatt noen. Antti Ore er den eneste som blander seg inn i rekordbøkene over karrierene i Oilers. Finnen har det lengste strekket med kamper på rappen startet med 43 fra 2010/2011.

I knallform

Da RA spurte Holm om smultringrekorden erkjente han at han var usikker selv.

– Du må nok inn på nettsidene for å sjekke det, sa han etter 4–0 mot Storhamar.

Holm står nå med et snitt på 1,75 mål mot per kamp – og er suverent best i ligaen. Her ligger han an til å ta sin egen klubbrekord (1,84).

Formen hans kan være svært viktig for en sesonginnspurt hvor alle topplagene styrker stallene. Spesielt VIF har handlet, men også Oilers og Storhamar har fylt solid på. Holm tør likevel ikke å være skråsikker på at det er disse tre det nå vil stå om. Det som er sikkert er viktigheten av hver eneste kamp framover.

– Som jeg ser det er det seks lag som fortsatt er innblandet i gullkampen. Alle kan henge med helt inn. Vi er også kraftig forsterket med Nick Dineen.

– Enkelte eksperter mener jo at lørdagens motstander VIF bør spasere inn dette med pengebruk og navn i mente. Hva tenker du om det de holder på med på Jordal?

– Jeg hyller at de henter spillere og betaler dem godt. Det gir bare en bedre og jevnere liga.

– Hva må til for å slå dem lørdag?

– Mer av det som var bra mot Storhamar, sier keeperkjempen.

Nykommer måtte tenke

Det betyr også at nevnte Nick Dineen vil få en viktig rolle. Han ble kastet inn sammen med Dan Kissel og Colton Beck mot Storhamar. 33-åringen, som var kaptein i Lillehammer, brukte ikke lang tid på å markere seg som toveissenteren han er. Alt på 1–0 kom det første poenget og assist. Dineen spiller nå også med gullhjelmen hos Oilers på bakgrunn av alle poengene han tegnet seg for på Lillehammer.

Amerikaneren var OK fornøyd med å ha unnagjort debuten for Oilers. Samtidig er det også mye nytt.

– Jeg tok meg i å tenke litt ekstra i noen situasjonen mot Storhamar. Det tar nok litt tid for å få systemet til Todd Bjorkstrand til å sitte helt automatisk, men det er også mye likt. Jeg tror det skal gå ganske raskt, sier han til RA.

Selve debuten koste han seg med. Det var ikke så mye som overrasket.

– Jeg har jo spilt her i DNB Arena mange ganger før, men det var kjekt å være på motsatt side av det hele for en gangs skyld, sier Dineen.

– Hva skal til for å ta VIF lørdag?

– Det blir nok en tøff kamp. Vi må luke litt opp i noen småting fra Storhamar. Så tror jeg det blir bra, avslutter Dineen.

