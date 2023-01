Dette sier Oilers-kapteinen etter Thoresen-bråket

Stavanger — Oilers mestvinnende spiller gjennom tidene måtte hjelpes av isen i DNB Arena etter 4-0-seieren over Storhamar. Et slag med venstreneven til Thoresen, seks minutter før slutt, var grunnen.

Etter kampen ville ikke Sveum stille opp for media. Han var inne til behandling etter opptrinnet. Samtidig var Thoresen relativt direkte i sine uttalelser. Til RA var han blant annet glassklar på at han mente Sveum melket situasjonen og overspilte. Superstjernen erkjente at han kokte over på grunn av Sveums reaksjon mot dommerne på en klar utvisning, men ba om forståelse for det i den gitte situasjonen.

Sveum var fredag tilbake på is for å forberede seg til storkampen mot VIF lørdag. Etterpå hadde han egentlig fortsatt ikke lyst til å si så mye. Han følte ikke helt behovet. Likevel lot han seg etter hvert overtale til å gå litt mer i detalj.

– Slaget traff meg i halsen. Jeg fikk umiddelbart ganske vondt i hodet, men hvordan jeg har det får være mellom meg og legen til Oilers, sier Sveum til RA.

– Tenker på egen helse

Backveteranen sier at han ikke har noe stort behov for å gå i noen ordkrig med Thoresen i etterkant av episoden – til tross for beskyldningene om overspill.

– Jeg tenker på meg selv og min egen helse. Det Patrick Thoresen sier får stå for hans egen regning. Jeg vet hvordan jeg hadde det i etterkant, sier Sveum – og fortsetter:

– Man får ta en kikk på min historikk med «diving» før i karrieren og hans egen. Men jeg har ikke noe behov for å si at Patrick er noen stygg spiller.

– Kan du spille mot VIF lørdag?

– Jeg var på is i dag selv om jeg kanskje ikke trente helt normalt. Det er planen.

Sveum mener det viktigste poenget i denne saken er faren med å slå mot hoderegionen til noen som ikke er oppmerksomme på det.

– Klart det er farlig! Det er også derfor han fikk matchstraff. Det som skjedde får stå for seg selv.

Fikk støtte fra Higson

Sveum fikk etter kampen støtte fra sportsdirektør Pål Higson – som ikke selv hadde snakket med Sveum da. Higson trodde på det tidspunktet at slaget traff haken.

– Dette er hva vi kaller et klassisk «cheap shot» fra Thoresen. Han dytter først Sveum. Så dytter Sveum i retur før han snur seg bort og ser en annen vei. Han fyrer så til mot haken når han er helt uforberedt, sier Higson. Når du får et slag mot hodet i en situasjon hvor du er uforberedt så kan du få deg en trøkk. Det er også et sjokk i spill, sa Higson.

Thoresen får automatisk karantene for opptrinnet ettersom han fikk matchstraff. Så må disiplinærutvalget avgjøre lengden.

Oilers vant kampen 4–0 etter scoringer fra Dan Kissel, Martin Lefebvre, Thomas Berg-Paulsen og Greg Mauldin. Laget startet kampen svakt, men mange Storhamar-utvisninger åpnet døren fra andre periode. Henrik Holm var også strålende i målet og tok alt av hva som kom i hans retning.

Sveum og Oilers spiller ny storkamp hjemme lørdag. Da er VIF, som også har forsterket seg kraftig i det siste, på programmet.

