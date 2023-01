Thoresen slo ned Oilers-kapteinen: - Han overspilte

Stavanger — Den store snakkisen i DNB Arena kom med drøye seks minutter igjen å spille og på stillingen 3–0 til hjemmelaget. Dennis Sveum dro på seg en utvisning for interference og snudde seg mot dommerne for å klage. Da ga Thoresen ham en liten dytt før Sveum returnerte – uten å treffe særlig. Så snudde Sveum hodet bort og så mot dommerne. Superstjerne svarte med å servere Sveum et venstreslag mot hakepartiet eller halsen. Oilers-kapteinen ble liggende en stund og måtte hjelpes av isen, mens Thoresen fikk matchstraff – til enorm begeistring i et kokende DNB Arena.

Dennis Sveum ble liggende på isen etter slaget fra Patrick Thoresen. (Carina Johansen/NTB)

Thoresen fikk først med seg at det var omgjort til matchstraff etter kampen. At det automatisk gir karantene til helgen mener han ikke betyr så mye. Heller ikke tidspunktet. Kampen var kjørt uansett.

– Hva skjedde egentlig i situasjonen med Sveum slik du opplevde det?

– Dommerne ga ham en utvisning for interference. Så fikk jeg en liten knuff av Dennis. Det var ikke mer som skulle til på det tidspunktet. Måten han klaget til dommerne på irriterte meg. Så ga jeg ham en jabb. Jeg er ganske sikker på at jeg ikke traff ham i ansiktet, men i brystregionen. Kanskje var jeg borti halsen, men jeg har ikke sett TV-bildene selv, sier Thoresen til RA – og erkjenner at han ikke våger å være skråsikker.

– Det er som det er på 3–0. Jeg hadde neppe gjort det samme i et sluttspill.

Han er tydelig på at han mener Sveum overdrev.

– Jeg synes han overspiller. Jeg tok ikke noe hardt i en gang, sier Thoresen.

Kritisk Higson

Utsagnet til mannen DNB Arena elsker å hate fikk etter kampen stå uimotsagt fra Sveum. Han fikk behandling av fysioterapeut Arild Vaula og ville ikke komme ut for å snakke med pressen.

Sportsdirektør Pål Higson var på sin side av oppfatningen av at dette var en hook mot haken til Sveum og ikke veldig pent.

– Dette er hva vi kaller et klassisk “cheap shot” fra Thoresen. Han dytter først Sveum. Så dytter Sveum i retur før han snur seg bort og ser en annen vei. Han fyrer så til mot haken når han er helt uforberedt, sier Higson.

Han hadde ikke vært inne hos Sveum og ville ikke spekulere i noe skadeomfang etter at kapteinen ble hjulpet av etter slaget.

– Men når du får et slag mot hodet i en situasjon hvor du er uforberedt så kan du få deg en trøkk. Det er også et sjokk i spill.

Hva slags straff Thoresen fortjener vil han ikke mene noe om. Det får disiplinærutvalget ta seg av.

– Det er sikkert presedens. Det som er sikkert er at slikt er farlig når den ene ikke er forberedt, sier Higson.

Effektive

Selve kampen var forresten av det litt merkelige slaget.

Selv om Oilers ledet etter den første perioden i DNB Arena var 1-0-ledelsen definitivt i kategorien særdeles flatterende. Foruten scoringen til Dan Kissel, som var nydelig, hadde laget ikke mye å by på. Det ble med noen halvsjanser etter gode enkeltprestasjoner.

Storhamar så derimot plutselig ut som et skikkelig Petter Thoresen lag. De var store, de var tunge og de lå egentlig på Oilers i hele perioden. Heldigvis for hjemmelaget hadde de marginene med seg – samtidig som Henrik Holm var god.

Den 9–18 i skudd forteller det meste.

Den andre perioden fikk Oilers starte i overtall etter en sen utvisning og laget gre muligheten. De satte umiddelbart press på gjestene og fikk etter hvert tvunget fram en ny utvisning. Etter snaue tre minutter av perioden klinte Martin Lefebvre en kanon i krysset fra distanse. Storhamar kom bare til ett skudd de første ni minuttene av midtperioden.

Henrik Holm feirer etter 4-0 mot Storhamar. (Carina Johansen/NTB)

Så mistet Oilers noe av initiativet igjen og Storhamar nærmet seg. Da passet det som hånd i hanske at Thomas Berg-Paulsen på vakkert vis kontret inn 3–0 etter 32 minutter.

I tredje periode hadde Oilers god kontroll og Greg Mauldin ordnet 4–0 på tampen – sa Storhamar gamblet med å ta ut keeper.

– Det er alltid nydelig å slå Storhamar. De ble veldig grinete og da har vi gjort noe rett, konkluderte en glisende Oilers-keeper Henrik Holm.

Han var dagens mann og holdt nullen for sjette gang i år.

---

FAKTA

Ishockey, Fjordkraft-ligaen

Oilers-Storhamar 4–0 (1-0, 2-0, 1-0)

DNB Arena, 3445 tilskuere

Mål: 1. periode: 1–0 (13.09) Dan Kissel (Martin Lefebvre, Nick Dineen), 3–0 (32.04) Thomas Berg-Paulsen.

2. periode: 2–0 (22.54) Martin Lefebvre (Colton Beck, Rob Bordson), 3–0 (32.04) Thomas Berg-Paulsen (Daniel Bøen Rokseth).

3. periode: 4–0 (55.23) Greg Mauldin.

Utvisninger: Oilers 4x2 min. Storhamar

Skudd: 35–36

Dommere: Tor Olav Johnsen og Christian Bo Persson.

---