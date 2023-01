Oilers henter Lillehammer-profil

Stavanger — Nick Dineen er klar for Stavanger Oilers. Det meldte klubben selv onsdag morgen. Sportsdirektør Pål Haukali Higson forteller at avtalen er ut sesongen, og han beskriver den 33 år gamle centeren på følgende måte:

– Han må være en av de bedre sluttspillspillerne vi har hatt i landet de siste sesongene. En hardhaus som er god begge veier og i alle situasjoner. En god dropper, som er viktig i både over- og undertall. Har en enorm arbeidskapasitet. Selv om han ikke har det største tempoet lenger passer han godt inn i måten vi spiller på, sier Pål Haukali Higson til RA.

Dineen ankommer Stavanger onsdag kveld og blir formelt spilleklar til torsdagens kamp i Fjordkraft-ligaen mot Storhamar. Det blir dermed opp til trenerne om han brukes.

Selv peker amerikaneren på muligheten til å vinne noe.

– Jeg ønsker å komme til Stavanger og bidra med det jeg har på et allerede sterkt lag. Etter å ha spilt lenge i ligaen sier det seg selv at drømmen om å vinne noe er sterk. Det begynner med hver enkelt kamp, men handler selvsagt også om titler og mesterskap. Oilers er i en posisjon hvor de sloss om dette hver eneste sesong, sier Dineen til oilers.no.

Konkurranse i Oilers

Signeringen av Dineen fører til konkurranse på centerposisjonen, og allerede er Thomas Berg-Paulsen, André Bjelland Strandborg, Colton Beck og Rob Bordson naturlige der. Nå kan én av dem bli flyttet ut på ving i stedet.

– Det blir opp til treneren, men det er lite trolig at Dineen vil spille ving. Alle våre centere, med unntak av Strandborg, har alle hatt vesentlig med tid som ving. Det gir oss enda mer fleksibilitet i måten vi setter opp rekkene på. Det gir mange muligheter til å kombinere, og er enklere for en ving å spille center enn motsatt, sier Higson.

Kvalitet foran posisjon

I utgangspunktet jaktet Oilers en back som erstatter for Kristian Østby, som kan miste sesongen på grunn av en håndleddsskade. Slovakieren Jan Brejcak var inne på korttidskontakt, men fikk ikke fornyelse da han pådro seg den andre kneskaden på to måneder. Med Dineen inn er importkvoten fylt opp, og eventuelt flere inn fører til utlendinger på tribunen hver kamp.

– Hva skjer med jakten på en ny back nå?

– Det betyr i prinsippet at vi ikke har mer importplass. Det er rett og slett et bevisst valg etter en kvalitetsvurdering. Da Nick ble ledig er det noe som tilfører oss noe, og er annerledes fra å signere en mer ukjent back. Vi valgte derfor å gå for kvalitet foran posisjon, sier sportsdirektør Higson.

Ett grep er allerede tatt på backsiden. Løperen Sander Hurrød er omskolert til back grunnet skadesituasjonen, hvor det jevnt og trutt har vært skader så langt denne sesongen.

– Vurderer dere da å hente en norsk back?

– Det hadde vært et alternativ om det var en norsk back som utgjorde en forskjell på laget vårt. Det er ikke en spiller som er på markedet nå, sier Higson.

– Vurderte dere andre Lillehammer-spillere?

– Ja, for så vidt. Alle er blitt kontaktet, men for oss i denne omgangen var det Nick som var den mest interessante, sier Higson.

Lillehammer har fristilt de best betalte spillerne sine for å kutte kostnader. Det har blant annet ført til at tidligere NHL-spiller Andreas Martinsen mandag signerte for Vålerenga.

---

FAKTA

Navn: Nick Dineen

Født: 28. februar 1989

Sted: Omaha, Nebraska, USA

Høyde: 178 centimeter

Vekt: 89 kilo

Posisjon: Center

Fatning: Høyre

---