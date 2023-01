Måltørken bekymrer ikke Oilers-stjernen

Stavanger — Det har ikke vært ofte at Oilers-ving Dan Kissel har gått en kalendermåned uten å score mål i løpet av sesongen, men i desember skjedde det. Han er nå inne i en måltørke som har pågått siden 24. november da han scoret og hadde to assists mot Vålerenga.

Riktignok var det kun seks kamper i desember, men det var første gang siden desember 2016 at han har gått en hel kalendermåned i løpet av sesongen uten scoring.

I løpet av de siste sju kampene har Kissel produsert to målpoeng. Gjennom de samme sju kampene har blant annet backen Martin Lefebvre tolv målpoeng, mens Kissels rekkekamerat Bryce Gervais har ett poeng.

– Hva tenker du om at du har to målpoeng på de sju siste kampene?

– Vi vinner, og det er det viktigste. Jeg må kanskje skyte mer, men vi har fire rekker som produserer og da blir istiden fordelt deretter, sier Kissel til RA.

– Men en målløs kalendermåned skjer ikke ofte?

– Nei, det er ikke ofte. Det blir samtidig mindre istid, og jeg må kanskje bare skyte mer, sier amerikaneren.

Denne sesongen har Kissel 30 målpoeng på 29 kamper. Lefebvre er ett poeng bak med 29 på like mange kamper, mens Colton Beck er nummer tre med 25 målpoeng.

– Hvordan skal du komme ut av tørken?

– Jeg har fortsatt sjanser, så jeg må bare fortsette å spille, sier Kissel.

Jevnt i toppen av Fjordkraft-ligaen

Kissel spiller sin niende sesong i Oilers, og har siden ankomsten i 2012 produsert 447 målpoeng på 350 kamper i Fjordkraft-ligaen. To år i Sveits er det eneste som gjør at han er bak Christian Dahl-Andersens klubbrekord på 464 poeng i den øverste ligaen. Med en god avslutning på sesongen er det en rekord sniperen fra Chicago kan ta allerede i løpet 2022-23-sesongen.

Han går også utenom importkvoten ettersom han har over åtte sesonger i Norge.

Dan Kissel er ikke bekymret av én måned uten scoring. (Kristoffer Knutsen)

I løpet av Kissels tid i Oilers kan han ikke huske at ligaen har vært like jevn som nå. Det er kun sju poeng mellom Oilers på førsteplass og Stjernen på sjette. Innimellom der befinner Sparta, Frisk Asker, Storhamar og Vålerenga seg.

Sesongen er godt over halvspilt, og denne uken kommer både Storhamar og Vålerenga til DNB Arena. Torsdagens kamp mot et forsterket Storhamar er lengst framme i pannelappen for spillerne.

– Det blir samme prosedyre, og poengene betyr mye når det er så jevnt, sier Kissel.

Hamar-laget, ledet av tidligere Oilers-trener Petter Thoresen, har nylig hentet de tidligere NHL-spillerne Jakub Kindl og David Booth. Duoen har allerede spilt kamper for de gule og blå. Vålerenga har på sin side forsterket det som allerede var Fjordkraft-ligaens dyreste mannskap med tidligere NHL-spiller Andreas Martinsen. Han ble hentet fra kriserammede Lillehammer.

Rekker

Foreløpig er Rob Bordson eneste forsterkning for Oilers, som etter det RA kjenner til jobber med å hente spillere fra Lillehammer.

Det har vært mange endringer i to av Oilers-rekkene den siste tiden. Christoffer Karlsen, André Bjelland Strandborg og Ludvig Hoff har levert jevn offensiv produksjon, mens Thomas Berg-Paulsen, Greg Mauldin og Tommy Kristiansen utgjør den solide trioen ingen backer i Fjordkraft-ligaen vil møte. Utenom dem har de andre rekkene blitt jevnt endret for å finne kjemier mellom spillere.

Oilers-trener Todd Bjorkstrand har siden han kom til klubben sommeren 2018 vært klar på at spillestilen krever fire rekker i alle kamper. Med unntak av over- og undertall har spillerne relativt lik spilletid i ordinært spill fem mot fem.

