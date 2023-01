Bryr seg ikke om NHL-fortiden

Stavanger — Storhamars signering av backen Jakub Kindl (tidligere Detroit Red Wings og Florida Panthers) og David Booth (tidligere Vancouver Canucks, Detroit Red Wings, Toronto Maple Leafs og Florida Panthers) sendte bølger gjennom Hockey-Norge, men før Oilers-Storhamar lar ikke Oilers’ tidligere NHL-spiller Greg Mauldin seg skremme av hvordan motstanderen har forsterket laget etter forrige gang lagene møttes.

– Ofte kan navn skape forventninger, men det er på isen ting skjer. Det er der de må gjøre det. En karriere med gode klubber og ligaer betyr ikke noe når pucken droppes, sier Mauldin til RA.

40-åringen vet hva han snakker om. Etter rundt 1000 seniorkamper vant han sitt første sluttspill mot nettopp Storhamar i april da Oilers slo dem 4–0 i kamper. Kamper som torsdagens er noe av det som motiverer ham til å fortsatt holde det gående.

Oilers har også forsterket laget. Forrige sesongs sluttspillhelt Rob Bordson ble hentet tilbake før jul, mens Nick Dineen er hentet fra kriserammede Lillehammer.

Jo bedre motstander, dess bedre har vi spilt. — Greg Mauldin

[ Dineen debuterer mot Storhamar ]

Sluttspillprinsipper

Trener Todd Bjorkstrand brukte onsdag tid på å forberede spillerne til kampen som venter.

– Jeg har snakket med spillerne om at det ikke er sluttspill ennå, men det er de samme prinsippene som gjelder for oss. Vi må holde oss borte fra utvisningsboksen, ha fire rekker som er klare til å spille fra starten og ha korte skift på isen slik at vi får tempoet vi ønsker oss. Mot Storhamar er det ekstra viktig med det fysiske, sier Bjorkstrand.

Det fysiske er Mauldin definitivt en del av løsningen på. Han mener det blir en viktig kamp, og for første gang denne sesongen spiller de en som serieleder i Fjordkraft-ligaen.

– Storhamar er et lag vi kjenner godt. Vi har gjort det godt mot dem tidligere, men må komme ut i hundre for å vinne, sier han.

[ Kommentar: Ørene bør spisses ]

Jakub Kindl (i rødt) i aksjon for Detroit Red Wings mot Toronto Maple Leafs i Winter Classic 1. januar 2014. (Paul Sancya/Ap)

[ Måltørken bekymrer ikke Kissel ]

Oilers’ fysiske superrekke

Rekken han selv er en del av sammen med Tommy Kristiansen og Thomas Berg-Paulsen fikk vist fram hva de har i seg da Storhamar var motstander i NM-finalene i fjor. De har fått mye tillit sammen også denne sesongen. Toppkamper er det som passer rekken best, ifølge 40-åringen.

– Jo bedre motstander, dess bedre har vi spilt. Det er vanskelig å forklare, men det skjer noe i kroppen når det er sånne kamper. Vi har sett det den siste tiden også med Thomas’ scoringer, og det som egentlig var et hat trick mot Ringerike. Tommy har gjort en viktig jobb foran mål. Jeg kom tilbake til Oilers for å vinne igjen, uansett hvilken oppgave jeg får. Vi tre nyter å spille med hverandre, og trenerne stoler på oss. Det gir energi, sier Mauldin – og legger til:

– Vi kan spille bra uten å ha for mye poeng.

Torsdagens kamp mot Storhamar starter klokken 18.30 i DNB Arena, og kan følges direkte hos RA.

[ Oilers på topp: - Et mål for oss ]

[ Se Pucksnakk: Slik jobber Oilers' sportsdirektør Pål Haukali Higson ]

[ Har funnet sin egen vei: - Opplever mye kult ]