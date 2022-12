Scoret to i Oilers-jubileet

Kvernevik-gutten Anders Tangen Henriksen spilte onsdag sin kamp nummer 200 i Fjordkraft-ligaen for Oilers, og feiret det med å score to mål i Schjongshallen. Formen er det ikke noe å si på. Han står nemlig med tre mål på de tre siste kampene.

Jubileet kom som en overraskelse på den hardtarbeidende vingen.

– Jeg visste det ikke selv før etter kampen, sier Tangen Henriksen til RA.

Med to scoringer var det naturlig å prøve på hat trick, men det ville seg ikke. Han er likevel fornøyd med to mål, som ikke er hverdagskost for 27-åringen.

– Jeg prøvde å gå for tre, og hadde muligheten til ett tidligere i kampen også. Det er noe med det, får ta det en annen gang, sier han.

Stavanger-dominans

I kampen var han plassert i rekke med canadieren Colton Beck og Markus Søberg. Trioen utgjorde fjerderekken til Oilers mot Ringerike, og beskriver i så måte hvor sterk og bred stall trener Todd Bjorkstrand disponerer – iallfall offensivt. Ett av målene kom med rekken, mens det andre ble scoret i undertall i tospann med Stavanger-gutten Thomas Berg-Paulsen, som sendte Oilers i ledelsen.

Berg-Paulsen kunne hatt flere scoringer da han fikk prøve seg i overtall sammen med Colton Beck, Andreas Klavestad, Dan Kissel og Rob Bordson. To ganger scoret landslagsspilleren fra Stavanger i overtall, men begge ble annullert. Dermed ble det ikke hat trick for ham heller, selv om han scoret tre mål totalt i løpet av kampen.

Stavanger-guttene dominerte virkelig for Oilers. I tillegg til Berg-Paulsen og Tangen Henriksens scoringer leverte backen Noah Bergesen Aarthun mål i andre kampen på rad. I løpet av sesongen har 21-åringen scoret sine tre første for Oilers, men har ennå til gode å score i DNB Arena.

Oilers åpnet sterkt

Jubilanten Tangen Henriksen åpnet Oilers-karrieren da ligaen fortsatt het Get-ligaen, og hadde da allerede debutert for Frisk Asker på øverste nivå. Innimellom de 200 Oilers-kampene har han også vært innom onsdagens motstander Ringerike Panthers og fredagens motstander Sparta.

Mot Ringerike var han spesielt fornøyd med hvordan de tok initiativet fra første dropp.

– Vi har hatt juleferie, og kun to treninger før kampen. Jeg følte vi var klare fra start. Det er et godt tegn, for vi har hvilt og var klare til å spille, sier Tangen Henriksen.

Oilers’ rekker

1. rekke: Martin Lefebvre, Patrick Ulriksen – Bryce Gervais, Rob Bordson, Dan Kissel.

2. rekke: Andreas Klavestad, Sander Hurrød – Christoffer Karlsen, André Bjelland Strandborg, Ludvig Hoff.

3. rekke: Daniel Rokseth, Noah Bergesen Aarthun – Tommy Kristiansen, Thomas Berg-Paulsen, Greg Mauldin.

4. rekke: Vegard Faret (ekstraløper) – Markus Søberg, Colton Beck, Anders Tangen Henriksen.

Keeper: Joona Partanen (Henrik Holm).

Den nye førsterekken med Bryce Gervais, Rob Bordson og Dan Kissel fikk også sin første kamp i samme rekke. Det kom ett mål med trioen på isen, men da var det backen Martin Lefebvre som var aktiv helt oppe ved Ringerikes mållinje. Canadieren vant selv tilbake pucken og scoret.

Keeper Joona Partanen var nære sin andre strake kamp med null innslupne, men med ett sekund igjen scoret Ringerike i overtall fem mot tre. Både Colton Beck og Rob Bordson satt i utvisningsboksen mens Dennis Ryttar scoret vertenes eneste mål. Partanen var så nære å holde nullen at dommerne til og med sjekket video i sekretariatet for å se om klokken var passert da målet kom.

Tankene går nå fra et sluttspilljagende bunnlag til toppkamp. Oilers har under 48 timer på seg til å forberede årets siste kamp. Fredag klokken 17.00 droppes pucken i DNB Arena, og da er serieleder Sparta motstander til det som blir en ren kamp om å avslutte 2022 som serieleder. Lillehammer holdt Sparta i skinnet gjennom første periode onsdag, men så kjørte Sarpsborg-laget fra.

Fredagens romjulskamp blir dermed viktig for Oilers dersom de skal ha alt i egne hender inn i det nye året.

– Sparta er en viktig kamp for oss på grunn av serien, og den har ligget i bakhodet gjennom hele julen. Vi har vært en liten gjeng i hallen gjennom fridagene, og vet vi har en viktig kamp fredag. Det ryktes godt billettsalg, så det blir forhåpentligvis en festaften i DNB Arena, sier Tangen Henriksen.

