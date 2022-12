Partanen bidro til Oilers’ gulljakt

Stavanger — Da Oilers slo Manglerud Star i DNB Arena var keeper Joona Partanen sentral i seieren og ble kåret til hjemmelagets beste. Den norskfinske keeperen holdt Oilers inne i kampen i starten, som var langt fra årsbeste fra spillerne foran ham.

– Det tok litt tid å komme i gang. Jeg hadde heldigvis gode forberedelser inn mot kampen, med god hjelp fra Jarkko (Hyytiä, Oilers’ keepertrener), sier Joona Partanen til RA.

Keepertreneren har nemlig brukt mye tid på å forberede Partanen til kampen, som var hans fjerde for sesongen. Han er soleklart andrevalg bak Henrik Holm i Oilers, noe som gjør at forberedelsene inn mot kamp krever mer. Kamprytmen er ikke eksisterende på samme måte som for de andre spillerne, og i prosessen med å bli kampklar er derfor Hyytiäs innsats viktig for keeperen.

– Samarbeidet med ham fungerer utrolig bra. Han er krevende, men gjør at jeg tar steg framover som keeper. Han har hjulpet meg mye mentalt med å være forberedt inn til kampen, sier Partanen.

Avgjørelsen om hvem som vokter buret er det hovedtreneren som tar, og Todd Bjorkstrand var fornøyd med Partanens smultring - som faktisk er hans andre i Oilers-karrieren og første for sesongen. Mot Lillehammer holdt han også nullen, men måtte av med skade etter én periode.

– Han gjorde det han måtte i sin situasjon. Det er ikke en enkel kamp, men han var klar. Alle er glad når Joona lykkes, for det er ikke mange kamper han har spilt, sier Bjorkstrand.

Jeg har hatt nok av sjanser i det siste der jeg har tenkt «den skulle jeg satt», så jeg er glad den gikk inn. — Anders Tangen Henriksen

Henriksen fikk det til å løsne

Oilers-treneren var ikke fornøyd med måten laget åpnet kampen på.

– Vi hadde en treg start, men ble bedre i andre og enda bedre i tredje periode. Vi vant, og det er det viktigste, sier Bjorkstrand.

Colton Beck sendte Oilers i ledelsen da de spilte overtall på tampen av første periode, og i tredje periode scoret Martin Lefebvre da de igjen var én spiller mer på isen.

Oilers’ rekker

1. rekke: Martin Lefebvre, Patrick Ulriksen - Sander Husebø, Colton Beck, Dan Kissel.

2. rekke: Sander Hurrød, Dennis Sveum - Christoffer Karlsen, André Bjelland Strandborg, Ludvig Hoff.

3. rekke: Daniel Bøen Rokseth, Noah Bergesen Aarthun - Tommy Kristiansen, Thomas Berg-Paulsen, Greg Mauldin.

4. rekke: Vegard Faret (ekstraløper) - Markus Søberg, Bryce Gervais, Anders Tangen Henriksen.

Keeper: Joona Partanen (Henrik Holm).

I fem mot fem ble det ikke uttelling før Bjorkstrand endret på rekkene. Sander Husebø startet kampen i førsterekken sammen med Colton Beck og Dan Kissel, men ble etterhvert byttet ut med Anders Tangen Henriksen. Han fikk gang på målscoring i fem mot fem, og scoret 3-0-målet.

– Ironisk nok ble det mål da. Jeg har hatt nok av sjanser i det siste der jeg har tenkt «den skulle jeg satt», så jeg er glad den gikk inn, sier Tangen Henriksen.

Anders Tangen Henriksen fikk tillit i førsterekken og scoret. (Kristoffer Knutsen)

– Som trener prøver jeg alltid å finne noe når det skjer endringer i rekkene. Han kan gi noe i alle fire rekkene, og er en som alltid skøyter hardt og tilfører noe. Avgjørelsen hadde ingenting med (Sander) Husebø å gjøre, men jeg måtte prøve å skape noe, sier Bjorkstrand.

Grüner neste for Oilers

Serieleder Sparta tapte 1-0 mot Frisk Asker, og dermed har Oilers fortsatt å spise seg innpå tabelltoppen.

– Det er kjekt. Personlig følger jeg med, men jeg prøver å ikke fokusere på hva de gjør. For oss gjelder det, selv om det er en klisje å si, å ta én kamp av gangen. Vi skal avslutte sesongen bedre enn vi startet, sier Henriksen.

Tommy Kristiansen og Greg Mauldin måtte jobbe hardt for Oilers-seier mot Manglerud Star. (Kristoffer Knutsen)

Avstanden opp fra Oilers’ andreplass i Fjordkraft-ligaen er nå på fire poeng, men Sparta har én kamp mindre spilt.

Neste kamp er lørdag. Da venter Grüner i Oslo til det som blir siste kamp for Oilers før jul. Tangen Henriksen peker på at de har sløst bort mye mot Grüner de siste årene, og trener Bjorkstrand er enig.

– Vi har aldri enkle kamper der, men må prøve å spille vår hockey og ikke gi dem noe, sier Oilers-treneren.

