Konkursspøkelset, spillerflukt og treneroppsigelser: Dette laget venter Oilers

– Det vil påvirke oss om spillerne tenker på det. Manglerud Star stiller ikke i DNB Arena for å ikke vinne.

Ordene tilhører Oilers-trener Todd Bjorkstrand, og handler naturligvis om torsdagens oppgjør mot grønntrøyene med alle de utenomsportslige hendelsene rundt dem. Med MS som motstander er det ikke toppkamp på noen som helst måte, men likevel er Oslo-klubben blant de mest omtalte idrettslagene i Norge den siste tiden.

Samtidig som Oilers var på Lillehammer for å spille Hockey Classic for litt under tre uker siden ble det klart at den økonomiske situasjonen i MS førte til at de måtte fristille importspillerne. I tillegg har MS-styreleder Henning Thoresen uttalt at alle spillere som ønsker å forlate klubben skal få lov til det, men det vil være en vurderingssak for hver enkel spillers situasjon hvordan det løses. Det fortalte han til TV 2-sportens «Hockeypodden».

Darien Craighead og Mitch Gillam har dratt til Oslo-rivalen Vålerenga, mens Parker Bowles er blitt Sparta-spiller. Av utlendingene er det kun svenske Emil Bejmo som fortsatt spiller i klubben. Han er for øvrig søskenbarnet til de tidligere Oilers-brødrene Henrik og Bengt Höglund.

Vi har vårt system, og skal spille vår hockey. — Todd Bjorkstrand

Bjorkstrand: – Skal spille vår hockey

Økonomien har ikke stått i stil til satsingen, og MS er satt i en vanskelig situasjon hvor det handler om overlevelse. Flere kilder RA har snakket med er i tvil om de er i stand til å fullføre sesongen, samtidig som det er kuttet kraftig i MS’ utgiftsposter.

En konsekvens av alle hendelsene de siste tiden er at trenerduoen Roy Johansen og Morten Ask har valgt å si opp stillingene som henholdsvis hovedtrener og assistenttrener.

Oilers-trener Bjorkstrand er tydelig på at omstendighetene ikke endrer på deres tilnærming til kampen.

– Motstanderen vår betyr ingenting inn mot kamp. Vi har vårt system, og skal spille vår hockey, sier amerikaneren.

Todd Bjorkstrand mener motstander ikke betyr noe for Oilers. (Carina Johansen/NTB)

Den siste tiden har Oilers tatt noen voldsomme hopp oppover på tabellen. Veien fra femte- til andreplass tok ikke mer enn to kamper forrige uke, men det er fortsatt sju poeng opp til Sparta. Sjur Robert Nilsens menn har én kamp mindre spilt.

Spillere inn

For å henge med i kampen om toppen i Fjordkraft-ligaen trenger Oilers de poengene de kan få, og denne uken er det MS (torsdag, hjemme) og Grüner (lørdag, borte) som er motstanderne. Etter det tar ligaen julepause, og noen av spillerne skal på landslagsopphold.

Før det kan Rob Bordson bli klar. 34-åringen ankom Stavanger mandag, trente med laget tirsdag og venter på å få arbeidstillatelsen i orden. Sportsdirektør Pål Haukali Higson fortalte onsdag RA at Bordson kan bli spilleklar allerede til MS-kampen, men det er utenfor klubbens kontroll.

Backen Andreas Klavestad og vingen Vegard Faret var på isen med en liten gruppe spillere torsdag, og kan bli aktuelle til kampen. Begge har vært ute med skader.

Uansett kan det være at Oilers-treneren legger opp til noen endringer i rekkene.

– Jeg er usikker på noen av rekkene. Det kan bli noen endringer, sier Bjorkstrand.

