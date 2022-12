Derfor er Bordson tilbake

Stavanger — Intens trening på isen, og et smil som sitter løst. 226 dager etter Rob Bordson var med på å sikre Oilers den første byttå siden 2017 er han tilbake i DNB Arena. 34-åringen har vært hjemme i USA etter triumfen, men er nå klar for å spille resten av 2022-23-sesongen med Oilers.

Følelsene kom raskt i sving da den 188 centimeter lange centeren entret arenaen i Ishockeyveien. Han er overrasket over hvor raskt månedene har gått etter byttå ble sikret, men forteller om de gledelige gjensynene da han entret hallen.

– Det er enormt kjekt å se alle her igjen. Selvsagt gjelder det spillerne, men også alle rundt laget. Det føles som en familie, og det er bra, sier Rob Bordson til RA.

34-åringen har tatt med seg kone og barn til Stavanger. De er allerede på plass, og faktisk blir familien utvidet i løpet av oppholdet.

Samtidig som han håper å konkurrere om byttå i sluttspillet kommer det nemlig en baby inn i Bordson-klanen.

– Det kommer en ny baby i mars, så det neste barnet vårt blir faktisk født i Stavanger, sier 34-åringen.

Om det blir en gutt eller ei jente får tiden vise, for det vet ikke familien ennå.

Rob Bordson og familien valgte å flytte til Stavanger i oktober 2021. Her etter en kamp i sluttspillet april 2022. Neste sluttspill dobles antall barn i flokken. (Kristoffer Knutsen)

Stavanger-retur

– Hvorfor ville du tilbake til Stavanger?

– Det er et godt spørsmål. Jeg hadde jobb hjemme i USA som ferdighetstrener, og har vært mye på isen. Pål (Haukali Higson, Oilers’ sportsdirektør) og Todd (Bjorkstrand, Oilers-trener) kom til meg og spurte om jeg ville tilbake. Da var det bare å komme meg i skikkelig form, sier han.

Interessen fra DNB Arena var ikke ny. Spilleren ble først sett av Higson på den tiden Mats Zuccarello spilte i AHL. I 2015 hadde sportsdirektøren en middag med Bordson på en av turene sine over Atlanterhavet for å finne framtidige Oilers-spillere. Høsten 2021 passet det med en overgang både for klubben og spilleren.

Etter byttå var sikret hadde Oilers lyst å hente Bordson tilbake til ny sesong, men han valgte å bli hjemme.

Beslutningen handlet ikke om hvor han skulle spille, men om.

– Jeg fortalte Oilers at dersom jeg skulle spille så var det her. Denne muligheten kom, og for meg føltes det riktig med en retur, sier Bordson.

Gullet ga Bordson mersmak

Grunnen til at han utelukket alle andre alternativer handlet ifølge amerikaneren om å kjempe for titler. Det er hans fremste motivasjon nå som han er tilbake med skøytene på.

– Det var egentlig det samtalene handlet om for min del. Forrige sesong var første gang jeg var med på å vinne noe, og det ble veldig spesielt. Jeg fikk mersmak på det, og vil vinne igjen, sier Bordson.

Rob Bordson smiler alltid, og hadde ekstra grunn til det etter NM-gullet. (Kristoffer Knutsen)

Det ble både seriemesterskap og byttå for ham.

Nå har Oilers jobbet seg opp til andreplass i Fjordkraft-ligaen etter en variabel start på sesongen. Opp til serieleder Sparta er det sju poeng, selv om østfoldingene har én hengekamp. Etter de neste 20 seriekampene er det sluttspill, som for ishockeyspillerne er årets høydepunkt.

– Skal distribueres og skytes

Forrige sesong ble det 29 målpoeng på 31 kamper for Bordson i Fjordkraft-ligaen. Kun tre av de 29 poengene var scoringer. I sluttspillet snudde produksjonen seg helt om, og han endte med fem mål og kun én målgivende pasning.

Han tror likevel det vil være enkelt for folk å vite hvilken spiller som nå blir lagets foreløpig siste tilskudd, og hvilke forventninger de kan ha.

– Jeg er den samme som forrige sesong. Jeg skal spille på samme måte som jeg pleier. Pucken skal distribueres og skytes, sier Bordson.

Rob Bordson er tilbake i DNB Arena. (Kristoffer Knutsen)

Han ble klar kort tid etter Paul Bittner hadde funnet seg ny klubb og forlatt DNB Arena. Amerikaneren Bittner, som i likhet med Bordson er fra Minnesota, spiller for tyske Düsseldorfer igjen. Det var fra dem han ble hentet til Oilers i sommer.

I droppsirkelen tilførte Bordson mye for Oilers forrige sesong. Der har de slitt mer denne sesongen, med fraværet av duoen Bordson og Jarrett Burton.

Bordsons seiersprosent var på 60,9 i seriespillet, mens det i sluttspillet var 67,8 i kvartfinalene og 56,1 i kampene mot Sparta og Storhamar.

Seierne i droppsirkelen gjør at laget i større grad kan planlegge trekk som skal føre til raske målsjanser. Blant de trekkene Oilers hadde stor suksess med forrige sesong var å spille opp Christoffer Karlsen til skudd på motsatt side etter dropp. Med lavere seiersprosent gir det færre av de trekkene, og overtallsspillerne må bruke mye tid på å gjenvinne pucken.

Nå kan den floken være løst, men det er fortsatt usikkert når Bordson er spilleklar. Amerikaneren søkte om arbeidstillatelse tirsdag, og kan spille kamp når den er innvilget.

Oilers’ neste kamp er torsdag. Da kommer kriserammede Manglerud Star til DNB Arena.

FAKTA

Navn: Rob Bordson

Født: 9. juni 1988

Fatning: Venstre

Posisjon: Center

Tidligere klubber: Kansas City Mavericks (ECHL, USA), HPK (Liiga, Finland), Västervik (HockeyAllsvenskan, Sverige), Dornbierner (EBEL, Østerrike), Düsseldorfer EG (DEL, Tyskland), Fischtown Pinguins (DEL, Tyskland), Iowa Wild (AHL, USA), Providence Bruins (AHL, USA), Adirondack Thunder (ECHL, USA), Chicago Wolves (AHL, USA), Adirondack Phantoms (AHL, USA), Rochester Americans (AHL, USA), Trenton Titans (ECHL, USA) og Syracuse Crunch (AHL, USA).

