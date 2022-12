I dag kjemper tre Oilers-spillere om å bli historiske

Stavanger — I DNB Arena er Oilers klar til å jakte revansj mot Lillehammer etter tapet i Hockey Classic, men kampen inneholder også mye utenfor isen. På samme måte som da lagene møttes på Lillehammer er samfunnsprosjektene til Oilers sentrale i søndagens kamp, og McDonalds’ temakamp bamsebonanza står for tur.

Prinsippet er enkelt, og direkte overført fra amerikansk idrett. Når Oilers scorer skal bamsene kastes på isen.

Med unntak av pandemisesongen 2020–21 har det vært arrangert bamsebonanza i hver eneste sesong siden Oilers flyttet inn i DNB Arena. Det er tiende gang det avholdes i DNB Arena, og Oilers’ informasjons- og samfunnskontakt Kjetil Garvik forteller gledelig om fellestrekket mellom Anders Tangen Henriksen, Tommy Kristiansen og Markus Søberg.

– De tre har scoret bamsebonanza-målet tidligere, og kan gå inn i en eksklusiv klubb med to bamsemål hvis de scorer på søndag, sier Garvik til RA.

Oilers' informasjons- og samfunnskontakt Kjetil Garvik arrangerer bamsebonanza for tiende gang. (Kristoffer Knutsen)

Innsamlinger med Lillehammer

Han er sterkt engasjert i arbeidet med veldedighetsprosjektene til Oilers, og forteller gledelig om samarbeidet med McDonalds – og gjennom dem med Stine Sofie-stiftelsen. I forbindelse med Hockey Classic på Lillehammer begynte arbeidet med å samle inn penger, og det ble – fra Lillehammer-sponsorene – gitt inn over 100.000 kroner i løpet av helgen for to uker siden. De har også samlet inn penger gjennom salg av Hockey Classic-menyer i restaurantene.

Søndag er det ikke penger, men bamser som skal samles inn. Selv om Stine Sofie-senteret er mottaker av mange bamser er det også flere som får glede av bamsene som kastes på isen.

– Vi deler ut bamser på SUS, og er faktisk nylig blitt kontaktet av Rikshospitalet. De vil gjerne også ha en forsendelse med bamser, forteller Garvik.

Kjetil Garvik håper å få inn flest mulig bamser søndag. (Kristoffer Knutsen)

Familiedag i arenaen

Billettsalget til kampen er bra, og i DNB Arena blir det gratis grøt og saft for tilskuerne.

– Vi lager litt adventsstemning. Det er barnas store dag i arenaen, sier Garvik.

Han forteller også at samarbeidspartneren McDonalds stiller med ansiktsmalere og lykkehjul.

Antallet bamser som blir kastet på isen har variert, og den foreløpige rekorden er fra 2014. Da kom det inn drøyt 2200 bamser. I slutten av 2022-sesongen ble det samlet inn i overkant av 1400 bamser, som er det laveste antallet. Der er det to faktorer som kan ha spilt inn: Pandemislutt og tirsdagskamp.

– Jeg tror denne typen kamp fungerer bedre i helgen enn på ukedager. Det er noe for familien, og da kan det være utfordrende en tirsdagskveld, sier Garvik.

---

Bamsebonanza

Publikum kaster bamser på isen når Oilers scorer sitt første mål i kampen.

Bamsene samles inn og deles ut til veldedige formål.

Tidligere målscorere: Paul Traynor, Mathias Trettenes, Anders Tangen Henriksen, Tommy Kristiansen, Markus Søberg, Philippe Cornet, Mike Hoeffel, Kristian Forsberg og Jarrett Burton.

---