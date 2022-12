Husebøs drøm gikk i oppfyllelse

Stavanger — Sander Husebøs første Oilers-scoring førte til at det regnet bamser ned på isen i DNB Arena. Bamsebonanza ble nemlig utløst ved scoringen, og kun Paul Traynor har scoret sitt første må for klubben tidligere med bamsemål. Det ble riktignok backens eneste scoring for Oilers, men for Husebø kom bamsemålet i starten av A-lagskarrieren.

19-åringen fikk målet i sin 19. seriekamp, og ble beste poengplukker i den innledende U20-serien der Oilers søndag ble seriemestere. Han hadde 39 målpoeng på 15 kamper der med lagkameratene Iver Wick Karlsen (37 poeng) og Sander Dahl (34 poeng) som de neste på listen.

Opplevelsen av å bli seriemester med U20-laget, og score sitt første A-lagsmål noen timer senere, er noe Husebø sent vil glemme.

– Det er deilig når det sitter. For meg var det en barndomsdrøm som gikk i oppfyllelse da jeg scoret bamsemålet. Det hjalp ikke akkurat på adrenalinet da det fløy bamser ned på isen, sier Sander Husebø til RA.

Selv om historien tilsier at bamsemålet blir det siste dersom det er spillerens første har ikke 19-åringen tro på at det er slutt nå.

– Jeg håper ikke det. Nå satser jeg på ketchupeffekten, sier Husebø.

Han er fetteren til tidligere Oilers-spiller Simen Talge, og fikk før inneværende sesong juniorkontrakt med A-laget etter noen hospiteringer gjennom de to foregående sesongene.

Bamsene regnet på isen etter Sander Husebøs scoring. (Kristoffer Knutsen)

Sander Husebø fikk med seg Noah Bergesen Aarthun til å plukke opp bamser etter egen Bamsebonanza-scoring. (Kristoffer Knutsen)

Skryt fra Oilers-treneren

Som junior i Oilers må man enten være ekstremt god for å ta fra en A-lagsspiller plassen, eller være god nok til å få muligheten ved skader. Mot Lillehammer manglet Vegard Faret blant løperne, mens Sander Hurrød ble brukt som back i Andreas Klavestad og Thomas Higsons fravær. Rob Bordson er heller ikke klar for spill ennå etter han kom inn som erstatter for Paul Bittner.

Det åpnet for at Husebø fikk vist seg fram mot Lillehammer.

– Det viktigste er å vise seg fram når muligheten kommer. Jeg må gjøre det jeg er god på, så er det opp til trenerne å bestemme, sier Husebø.

Han benyttet iallfall muligheten til å score, noe spillerne i førsterekken til Oilers ikke har gjort siden 24. november. Da scoret Dan Kissel mot Vålerenga. Colton Beck og Markus Søberg scoret sist mål mot Storhamar to dager tidligere.

Målet til 19-åringen Husebø gjorde at det ventet skryt fra treneren etter kampslutt.

– Han scoret et viktig mål for oss, og er en naturlig målscorer. Han fikk sjansen, og tok fordel av et fint spill fra Dennis (Sveum, Oilers-kapteinen), sier Oilers-trener Todd Bjorkstrand.

Sander Husebøs mål førte til et bamseregn av dimensjoner. (Kristoffer Knutsen)

Karlsen avgjorde for Oilers

Søndagens første mål i DNB Arena var det Lillehammers William Mäkinen som sto for. Etter Husebøs utligning gikk det ikke lang tid før Christoffer Karlsen var frampå og sendte Oilers i føringen. Det var Karlsens fjerde kamp på rad med mål, og sarpingen har seks scoringer i løpet av de kampene.

Christoffer Karlsen med mål i 4 kamper på rad! Christoffer har 6 mål gjennom denne streaken. 🔥🔥 # OilersStats #2hockey — Trygve Svendsen (@trygve73) December 4, 2022

---

Oilers-rekkene

1. rekke: Martin Lefebvre, Patrick Ulriksen – Markus Søberg, Colton Beck, Dan Kissel.

2. rekke: Sander Hurrød, Dennis Sveum – Christoffer Karlsen, André Bjelland Strandborg, Ludvig Hoff.

3. rekke: Noah Bergesen Aarthun, Daniel Bøen Rokseth – Tommy Kristiansen, Thomas Berg-Paulsen, Greg Mauldin.

4. rekke: Anders Tangen Henriksen, Bryce Gervais, Sander Husebø.

Keeper: Henrik Holm (Joona Partanen).

---

Karlsen er godt fornøyd med at det omsider har løsnet etter en tørr start på sesongen.

– Jeg hadde mange sjanser de 10–15 første kampene også, men nå er det blitt mer stolpe-inn for meg. Når man sliter litt over tid er det greit å få full omstart, sier Karlsen.

Christoffer Karlsen scoret det avgjørende målet for Oilers mot Lillehammer. (Kristoffer Knutsen)

Neste utfordring for Oilers kommer torsdag. Da er kriserammede Manglerud Star gjester i DNB Arena.

Med trenere på oppsigelse, ribbet for importer og negativ sportslig utvikling hos hovedstadsklubben ligger det meste i Oilers’ hender.

Tabellsituasjonen nå er at Oilers har flyttet seg opp til andreplassen i Fjordkraft-ligaen bak Sparta. Sarpingene hadde en solid seiersrekke, men tapte mot Storhamar torsdag.

Karlsen mener Oilers har nøkkelen til hvordan de skal klare jobbe seg videre til toppen.

– Først og fremst er det å tenke kamp for kamp. Måten vi skal spille på er det viktigste, og resultatene vil gjenspeile det over tid. Vi kommer ikke nødvendigvis til å lede Fjordkraft-ligaen før nyttår, men det kommer mange viktige kamper etter det, sier Karlsen.

