Dette sier Higson om nok en forsterkning

Stavanger — Denne uken dro backen Jan Brejcak hjem til Slovakia etter å ha avsluttet et korttidsopphold i Oilers med sin andre kneskade på under to måneder. Det gir Oilers’ sportsdirektør Pål Haukali Higson muligheten å hente inn en ny utledning til laget.

– Kommer dere til å erstatte Brejcak med en ny back?

– Ja, nå har vi en importplass ledig og kommer nok til å gjøre noe. En back er mest nærliggende, men vi har ikke noen i pipelinen nå, sier Higson til RA.

Den siste uken har det vært mye bevegelse i spillermarkedet for Oilers. I tillegg til nevnte Brejcak har Paul Bittner flyttet på seg, og dratt tilbake til tyske Düsseldorfer EG – som han spilte for før sommeren. Inn er forrige sesongs center Rob Bordson hentet.

Det ble langt mellom kampene for Jan Brejcak i løpet av det korte Oilers-oppholdet. (Kristoffer Knutsen)

Nøyaktig når en ny spiller skal hentes vil ikke Higson spekulere for mye i, men han forteller at det ikke er sikkert det skjer noe før julepausen som kommer allerede neste uke.

– Hvilken type back ser dere etter: En offensiv eller defensiv?

– Det kan være begge deler. Vi er mer opptatt av å finne en vi tror kan hjelpe oss gjennom sesongen, men laget har ikke endret siden vi vurderte å hente Brejcak hit. Det kan godt være det blir av den spillertypen. Primært er det å få inn en som kan hjelpe laget gjennom sesongen. Vi er på en måte en back for lite med (Kristian) Østby ute permanent. Det var ikke planen da vi gikk inn til sesongen, sier Higson.

Fredag hentet Storhamar den tsjekkiske backen Jakub Kindl. 35-åringen har over 300 NHL-kamper til sammen for Detroit Red Wings og Florida Panthers, men har ikke spilt kamper etter han avsluttet forrige sesong som kaptein i tsjekkiske Plzen.

---

FAKTA

Utlendinger på importkvoten: Rob Bordson, Greg Mauldin, Colton Beck, Bryce Gervais og Martin Lefebvre.

Utlendinger med norsk pass eller utenom importkvoten: Joona Partanen og Dan Kissel.

I Fjordkraft-ligaen er det tillatt med inntil seks spillere på importkvoten til hver kamp.

Dersom en spiller har åtte sesonger i Norge, eller norsk pass, går vedkommende utenfor kvoten.

Dersom en spiller har tre sesonger i Norge som gutte- eller juniorspiller går vedkommende utenfor kvoten.

---