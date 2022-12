Berg-Paulsen i fyr og flamme med rekord

Stavanger-gutten Thomas Berg-Paulsen har vært het i det siste. På tross av skader har han den siste måneden spilt med landslaget i Trondheim, blitt tatt ut til ny samling, og torsdag scoret han to mål og hadde en assist da Oilers kjørte Stjernen i stykker. Dermed sikret han også personlig poengrekord i Fjordkraft-ligaen.

Forrige sesong hadde 23-åringen tolv målpoeng på 41 kamper, mens han denne sesongen har notert seg for 15 på kun 22 kamper. De tre poengene fra torsdagens kamp bikket ham over den gamle personlige rekorden. I tillegg var det første gang han har scoret to i en A-lagskamp.

Selv har han et avslappet forhold til egne prestasjoner.

– Det er ikke noe jeg har tenkt på, men kjekt at jeg har mer poeng enn de andre sesongene, sier Berg-Paulsen til RA.

Det var aldri noen tvil om at Oilers var det førende laget i Stjernehallen. Berg-Paulsens rekkekamerat Greg Mauldin åpnet målkontoen etter 6.41 av første periode, og deretter scoret Christoffer Karlsen før Berg-Paulsen la på til 0–3 før pause. I midtperioden kom hans andre scoring, før Karlsen sikret sitt andre for kampen og Stavanger-gutten Noah Bergersen Aarthun scoret sitt første A-lagsmål. Stjernen reduserte riktignok før backens scoring, og noen minutter etter André Bjelland Strandborgs mål.

Oilers-bulldoserne

Spesielt Berg-Paulsens rekke, bestående av ham, Greg Mauldin og Tommy Kristiansen, gjorde det vanskelig for Stjernen å i det hele tatt komme inn i kampen.

– Vi gjorde en bra kamp, og rekken vår fikk fram det som skilte oss ut forrige sesong. Vi trykker på hele tiden, og da kommer sjansene. Det er deilig når det sitter, sier 23-åringen.

Han er godt fornøyd med å være plassert sammen med Mauldin og Kristiansen igjen. Rekken som består av tre av Oilers’ tungvektere ble satt sammen i sluttspillet i april, og spilte en viktig rolle i sikringen av byttå mot Storhamar med 4–0 i kamper.

– Nå har vi spilt en del sammen på trening denne uken, og vi fant den kjemien vi hadde forrige sesong. Vi er tre store gutter, og jeg føler vi vet hva hverandre gjør. Vi vet litt hvor man går i forskjellige situasjoner, er gode til å vinne pucker og spiller bra hockey begge veier. Spiller smart, sier Berg-Paulsen.

Trener Todd Bjorkstrand var naturligvis fornøyd med det den blytunge rekken leverte.

– De spilte en veldig god kamp, sier han.

Oilers-profil Tommy Kristiansen hadde to assister i kampen og sikret sitt 200. eliteseriepoeng for Oilers.

– Hvor mye tror du det har å si for det du leverer med alt som skjer med landslag og oppturer du har fått i det siste?

– Jeg får et energikick av landslaget. Jeg prøver ikke å la det påvirke meg så mye, men legger ned jobben i hverdagen uansett hva som skjer. Samtidig gir det energi når man blir lagt merke til, sier Berg-Paulsen.

Toppen neste

Serieleder Sparta tapte 3–0 borte mot Storhamar, mens Vålerenga tapte ett poeng mot Ringerike Panthers. Det førte til at Oilers sikret et viktig jafs opp mot toppen av Fjordkraft-ligaen da Stjernen ble beseiret. Nå er det to poeng opp til Vålerenga på andreplass, og sju poeng til Spartas ledelse. Riktignok har Sparta spilt én kamp mindre enn de andre topplagene.

– Tror du det er mulig å ta igjen Sparta?

– Alle i garderoben har troen på at vi kan ta over førsteplassen, og det er selvfølgelig ikke en enkel jobb. Jeg tror alle har troen på at vi kan gjøre det, sier Berg-Paulsen.

Oilers drar hjem til Stavanger fredag morgen, og får naturligvis ikke trent på isen i DNB Arena før søndag. Maria Mena skal ha julekonsert der lørdag, før hallen rigges om til ishockeyarena igjen før pucken droppes mellom Oilers og Lillehammer søndag. Der kan Oilers kjempe om revansj etter tapet i Hockey Classic for to uker siden.

Andreas Klavestad forlot isen med en skade og kom ikke tilbake. Han skal undersøkes fredag.

