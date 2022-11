Oilers’ svar på Jesus

Før Hockey Classic på Lillehammer etterlyste jeg utlendingene i målprotokollen for Oilers. Laget har framstått solid og strukturert, men det hjelper så forsvinnende lite når målene uteblir over tid. Kampene mot Sparta var i seg selv gode, noe også Tommy Kristiansen påpekte i Pucksnakk denne uken.

I Håkons Hall var det Colton Beck som sto for Oilers’ scoring, mens det mot Storhamar kom mål fra både Beck og backen Martin Lefebvre. Sistnevnte og Dan Kissel noterte seg for assister, og mot Vålerenga fortsatte utlendingene å by på i kamper mot topplagene – som er de der importene gjorde det svakt fram til denne uken.

Med Paul Bittner ut har Oilers’ utlendinger, inkludert Dan Kissel, følgende produksjon gjennom ukens kamper mot Storhamar og VIF:

Dan Kissel 4 poeng

Bryce Gervais 3 poeng

Colton Beck 3 poeng

Martin Lefebvre 3 poeng

Greg Mauldin 1 poeng

Jan Brejcak 0 poeng

Brejcak kan naturlig nok forklares med at han er en defensiv back med svært begrenset offensiv rolle, men resten av utlendingene har levert bra.

Oppstandelsen til Kissel, Gervais, Beck og Lefebvre kan gi assosiasjoner tilbake til Jesus’ oppstandelse. Etter å ha vært nærmest fraværende i storkampene har de virkelig våknet, og Oilers ser ut som et mesterlag – på Jordal Amfi!

Trekket med å la Paul Bittner bli hjemme i Stavanger, og ikke minst gi den tydeligste oppsigelsen en ansvarlig arbeidsgiver kan via mediene, så har Oilers og sportsdirektør Pål Haukali Higson vist handlekraft. Kanskje sprer det en frykt blant spillerne, men for den norske stammen i Oilers fjerner det frustrasjonen med å ha en gjest som ikke bringer varene til bordet.

Bittner er en fantastisk ishockeyspiller, men han har slitt med å finne plassen i Oilers. Han er ikke dårlig, men det ville seg bare ikke for ham i Stavanger. Noen spillere overrasker positivt ut fra forutsetninger, som tredjerekkespilleren Jarrett Burton forrige sesong. For andre spillere med høy kvalitet kan det være de ikke får fram det som bor i dem. Bittner tilhører uten tvil disse, og finner seg nok raskt en klubb som er interessert i amerikanerens tjenester.

Den nært forestående avgangen til Bittner gir også rom for Higson til å signere Brejcak på en kontrakt ut sesongen, i tillegg til å hente inn en offensiv forsterkning så raskt det finnes en passende spiller i markedet.

For det er nettopp der mye av suksessen til Oilers ligger:

Sette sammen de rette spillerne til å vinne.

