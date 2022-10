Oilers- og brannhelten Tommy Kristiansen: – Hun måtte iallfall ikke bli med inn

Stavanger — Ikke alle brannhelter jobber i brannvesenet. Det er Oilers-spiller Tommy Kristiansen (33) et godt eksempel på.

Da han var ute for å lufte hunden Lola (11) søndag kveld oppdaget han brann i eget nabolag, rett over veien for DNB Arena. Det startet som en helt normal luftetur, med en rask visitt innom DNB Arena. På vei hjem skjønte Kristiansen at noe galt var på ferde.

– Jeg så det lyste kraftig, og var mye røyk. Da var det bare å løpe bort og få folk ut. Med beboerne ute måtte jeg få i gang slokkingen, for det er tross alt et borettslag. Det kunne spredd seg, sier Tommy Kristiansen til RA.

Han bor selv i borettslaget sammen med samboeren og datteren. Faktisk bor også lagkamerat Greg Mauldin i det samme nabolaget.

Totalt var det elleve personer som ble evakuert av Kristiansen før han tok seg inn i røyken for å slukke flammene.

Attpåtil er Kristiansen ute med skade etter han brakk tommelen mot Vålerenga for nesten to uker siden. Selv om skaden nå holder ham borte fra kamper fram til etter landslagspausen i november var det ikke i veien for å redde menneskeliv.

Offerviljen og raske handlinger er noe som lett kan assosieres til ishockeyspillere.

– Jeg er utrolig glad for at jeg er bygget sånn, og har alltid trodd at jeg er sånn, sier Kristiansen.

Tommy Kristiansen fikk testet lungene dagen etter redningsaksjonen i eget nabolag. (Kristoffer Knutsen)

[ Tommy Kristiansen reddet kvinne i boligbrann ]

Sjekket på SUS

Etter redningsaksjonen og brannslokkingen ble det en tur til sykehuset for ishockeyspilleren.

– Jeg har vært på SUS og sjekket lungene mine. Det var bra. Nå har jeg testet meg på isen også, så de fungerer som de skal, sier Oilers-profilen.

Han var nemlig på isen etter mandagens lagtrening i Siddishallen for å holde skøytekondisjonen ved like. Det er trening alene på isen som gjelder for tiden, men mandag var det et stort medieoppmøte til den skadde vingens skøyteopplegg.

Det var som nevnt ikke bare Kristiansen som deltok i redningsaksjonen. Hunden Lola har 33-åringen hatt siden før han kom til Stavanger for første gang som Oilers-spiller. Hun har vært Kristiansens følgesvenn i snart tolv år, og i perioder med mange reiser har «hockeysjefen» Ernst Falch med familien fungert som hundevakter.

Redningsaksjonen med hunden involvert kan enkelt gi småbarnsforeldre assosiasjoner til TV-serien Paw Patrol, der valpetreneren Ryder bruker valpene Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Sky og Rubble til å utføre redningsaksjoner i ulike forhold.

I dramaet som utspilte seg i Axel Paulsens Gate på Tjensvoll ble den shih tzu-blandede Lola derimot ikke like delaktig i det som skjedde. Dagen derpå husker faktisk ikke Kristiansen helt hvordan hunden ble ivaretatt.

– Hun måtte iallfall ikke bli med inn! Jeg husker ikke helt, men tror den ene familien tok seg av henne, sier brannhelten.

Det var i dette nabolaget i Axel Paulsens Gate det brant søndag kveld. (Kristoffer Knutsen)

[ Nok en Oilers-skade ]

Barn først

Kristiansen er selv blitt far i løpet av koronapandemien. Det har endret mye, og han kjente hjertet dunket litt ekstra da han oppdaget brannen.

– Det gjør noe ekstra når man er far selv. Jeg visste at det var to små barn i den ene naboleiligheten til der det brant, så det var der jeg løp først for å banke på dører og få folk ut. Det var helt naturlig å komme der først, så løp jeg rundt som en gal mann for å få folk ut, sier Oilers-profilen.

Noe slikt kan hvem som helst havne oppi, men Kristiansen tror det er viktig å få oppmerksomhet på å hjelpe dersom noe skjer. Selv om det ikke har gått mye tid er allerede de første refleksjonene om hendelsen søndag kveld på plass.

– Jeg har lært meg at jeg går over brannvarslerne for å sjekke at de fungerer, og det håper jeg virkelig alle andre gjør også.

1. desember er røykvarslerdagen. Da anbefales alle å teste og skifte batterier i brannvarslerne hjemme. Det er også lurt å skifte røykvarslere med et gitt tidsintervall.

– Røykvarslere bør normalt byttes ut etter at du har brukt dem i 8–10 år. Du bør derfor sjekke hvor gamle røykvarslerne dine er og vurdere om det er på tide å bytte dem ut. Produksjonsdatoen finner du på baksiden av røykvarsleren, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige til DSB.

[ - Mitt livs tøffeste valg ]