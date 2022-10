Live: Følg Ringerike Panthers - Stavanger Oilers direkte her

En tøff uke nærmer seg slutten for Oilers. Den åpnet med bortetur til Finland for å møte Ilves Tampere i Champions Hockey League. Det endte med 4-1-tap, men drømmen om avansement lever etter Fribourg-Gottéron slo Red Bull Salzburg onsdag. Oilers går videre til sluttspillet i det gjeveste europeiske selskap med seier mot Ilves i DNB Arena onsdag, forutsatt at sveitserne nok en gang slår laget fra Mozarts fødeby.

Torsdag slo Oilers Grüner 1–0 på borteis, og nok en gang er det klart for bortekamp. Grunnen er enkel: I DNB Arena har musikalen Cats blitt spilt gjennom helgen.

Todd Bjorkstrands menn jakter serietoppen for alvor, og henger kun fire poeng bak med én kamp mindre spilt enn topplagene.

Hos Ringerike finner man backen Jonas Slettebø Haughom. Stavanger-gutten er utviklet i Oilers-organisasjonen og gikk til Ringerike på utlån før forrige sesong. Det resulterte i toårskontrakt for backen før denne sesongen.

[ Nå må Oilers få opp effektiviteten ]