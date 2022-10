Derfor trenger Oilers ny back

Selv om Oilers har ligaens beste backbesetning på papiret er behovet for et tilskudd sterkt. Det handler ikke om kvaliteten på spillerne som allerede er i laget, men hvilke egenskaper de ulike spillerne har.

Med Kristian Østby ute med langtidsskade i overkroppen, og Andreas Klavestad ute i langt kortere tid, har Oilers brukt Noah Bergesen Aarthun og Thomas Higson i de siste kampene. Foreløpig har de unge Stavanger-guttene gjort mye bra, men likevel er det et steg opp fra å være med til å bli en toppback. Den utviklingen tar tid, og det er spesielt én backtype mangler i spillergruppen slik laget ser ut nå.

Den Oilers bør se etter er nærmest en kopi av Henrik Solberg. En defensiv back med solid størrelse som sørger for at motstanderne frykter å komme inn i Oilers’ sone med pucken. En slik back har ikke Oilers hatt siden Henrik Solberg i 2017-18-sesongen. Den beste defensive backen nå er Patrick Ulriksen, som i tospann med Martin Lefebvre utgjør Oilers’ klart beste backpar.

Selv om det kan virke rart vil konsekvensen bli at Oilers scorer flere mål. — Kristoffer Knutsen

Fra tribunen er det enkelt å peke på en annen utfordring, nemlig effektiviteten framover. Behovet for å score mål er fortsatt sterkt, men med en defensivt sterk back inn vil det bidra til at andre spillere kan bruke mer energi på å snu spillet raskt og fremme de offensive kvalitetene i løpere som Bryce Gervais, Dan Kissel og Colton Beck.

Frigivelse av arbeidsoppgaver gjør at andre spillere kan bruke mer energi på å score mål. Et eksempel på en spiller som ennå ikke har fått ut noe i nærheten av målpotensialet sitt denne sesongen er Christoffer Karlsen. Sniperen fra Sarpsborg scoret sesongens første mål mot Manglerud Star lørdag, og det kan være startskuddet han trengte for å komme i gang med gjentakelse av forrige sesong - som endte med 21 scoringer på 45 seriekamper.

Likevel er det slik at det behøve kun ett mål for å vinne en ishockeykamp. Det handler hovedsakelig om å ikke slippe inn. Heller ikke forrige sesong var Oilers et lag som scoret mye, men klarte å vinne Fjordkraft-ligaen med et gjennomsnitt på godt under fire mål per kamp. Det defensive er helt avgjørende for å sikre titler, selv om det kan være forlokkende å tenke at det hele tiden må scores mer mål. Internasjonalt er det også en trend at regelendringene kommer for å lokke fram flere scoringer.

Resultatene av å være defensivt orientert har allerede Oilers vist, og det er ikke bare i Fjordkraft-ligaen de har gjort det. Med defensiv og strukturert ishockey klarte Oilers å beseire ishockeystorheten Fribourg-Gottéron 1-0 i Sveits, som er blant de aller største Europa-bragdene i norsk ishockeyhistorie.

Uansett er bredden i Oilers god i norsk målestokk, men for å ta det neste steget og eliminere alle motstandere behøves det én med mer defensiv kraft og størrelse. Det kan en stor defensiv back gi.

Så er det tydelig at det ikke er lett å få tak i en slik back, spesielt med norsk pass. Den perfekte norske backen ville naturligvis vært Erlend Lesund, men det er lite trolig at Oslo-gutten med en fortid i Sparta velger å dra til Stavanger for å fortsette karrieren. Han er en etablert back i SHL, og har to sesonger igjen av Rögle-kontrakten etter den nylig startede er ferdig. Stavanger-gutten Johannes Johannesen er også av et kaliber som gjør ham aktuell, men han er godt i gang med sesongen for svenske Mora.

Da blir alternativet å bruke opp importkvoten på en ny back, og selv om det kan virke rart vil konsekvensen bli at Oilers scorer flere mål.

For det defensive kommer alltid først.

