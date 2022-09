Slik viser Kristiansen at Oilers er et topplag

Etter 4-1-tapet mot Vålerenga tirsdag var det en rasende Tommy Kristiansen som møtte i TV 2s studio. Oilers-profilen slaktet lagets mentale tilnærming til kampen, og var tydelig på at det først og fremst var Oilers’ svakhet i kampen som avgjorde – ikke at Vålerenga var gode.

Den brutale ærligheten, og mangelen på selvhøytidelighet, er noe som gjør at jeg sitter igjen med en følelse av at det absolutt ikke er en nedtur på gang. Det var én svak kamp, og aksepteres ikke av noen.

Første gang lagene møtes for sesongen er det en god anledning til overraskelse og sjokkerende resultater. Et godt eksempel på det fra tirsdagens kamper er Ringerike Panthers som dro Sparta med seg til overtid før Sjur Robert Nilsens menn avgjorde. Overraskelsesmomentet forsvinner så fort trenerne har mer video og informasjon tilgjengelig om lagene, og trekk blir hindret. Oilers er laget alle vil slå, og for Vålerenga var det noen grep som fungerte bra.

Laget som ikke har vunnet byttå på 4919 dager klarte å holde de regjerende mesterne borte fra VIF-keeper Tobias Breivolds mål fram til de selv hadde scoret to ganger. Det ble lite etablert angrepsspill fra begge lag, noe kampens fem scoringer gjenspeiler.

Nøkkelen til nytt dobbeltgull er uten tvil det defensive, noe Oilers viste forrige sesong. — Kristoffer Knutsen

[ Kristiansen raser etter tapet mot VIF: - Jeg er forbannet ]

Alle målene kom på overganger, ingen i etablert spill. Det betyr også at Vålerengas fire scoringer kommer som en konsekvens av feil fra Oilers-spillere. Personlige feil og svak struktur er ikke noe som er vanlig for Oilers.

Ting har sett veldig bra ut i år målt opp mot de siste sesongene. Høsten 2020 var klubbhistoriens svakeste serieåpning, og i 2021 tok det mer tid før Oilers så ut som seg selv. Nå har det vært én periode i Sarpsborg og én kamp i Oslo hvor Todd Bjorkstrands menn ikke har sett helt ut som seg selv.

Da er det sunt og godt at Tommy Kristiansen, som en av lederne i laget med haugevis av erfaring fra både Fjordkraft-ligaen, SHL og DEL, faktisk står fram og gir klar beskjed om at det ikke er akseptabelt.

Høsten 2020 var det heller ingen som gjemte seg og lot være å snakke om de uteblivende resultatene da Oilers lå på niendeplass etter åtte kamper. Det er nemlig sånn at det forventes gull i DNB Arena, og da må det være utgangspunktet at tap ikke aksepteres.

[ Tar opp arven etter Burton ]

Sesongens Oilers-lag har allerede vist at de kan, både i CHL og Fjordkraft-ligaen. Nå må de rett og slett bare levere i hver kamp.

Trener Todd Bjorkstrand skal få plusspoeng for et elementene han alltid drar opp før kamper; nemlig at laget må være klar fra første dropp.

Nøkkelen til nytt dobbeltgull er uten tvil det defensive, noe Oilers viste forrige sesong. De kan forsvare seg til et gull, men det må være jevnt. Da må de luke bort pucktap i midtsonen som fører til åpen rullebane fram til Henrik Holm.

Det defensive blir viktig, spesielt i torsdagens kamp mot Frisk Asker. Det er ikke utenkelig at eks-Oilers David Morley ønsker å påføre gamleklubben det andre tapet på rad. Sannsynligvis er det fire friske rekker med Oilers-spillere som vil opp på hesten igjen. De finner seg nemlig ikke i å tape to kamper på rad.

Så gjenstår det å se hvem som vil score målene, for med fire spillere ute blir det mer ansvar å fordele på resten.

PS: Torsdagens Oilers-kamp mot Frisk Asker i DNB Arena starter klokken 18.30 og kan følges hos RA.

[ Evighetsmaskinen Dennis Sveum ]