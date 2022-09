Verken Thoresen eller VIF kan stoppe Oilers

Som alltid blir det snakket om rekordjevn liga, men én ting skal være sikkert: Fjordkraft-ligaen kommer til å være jevn, men det blir fordelt i tre puljer.

Oilers har et enda sterkere lag enn det som vant både seriegull og byttå forrige sesong. Det eneste som mangler før laget kan kalles perfekt er en back av kategorien bamse. Etter Henrik Solberg la skøytene på hyllen har det vært fravær av en stor back som evner å spille fysisk, samtidig som tempoet er høyt. Nøkkelen for å løse nettopp det problemet ligger i å få Kristian Østby til å bruke størrelsen mer uten å dra på seg utvisningsminutter. Med 20–30 centimeter i høydeforskjell kan det tidvis se vulgært ut i dueller, og dommerne kan naturlig la seg blende av det.

Prestasjonene Oilers har hatt i treningskampene og CHL, og treningskampene, har ført til at Oilers naturligvis er den fremste gullkandidaten. Spesielt 1-0-seieren mot Fribourg-Gottéron definerer på mange måter Oilers som et defensivt bunnsolid lag.

Alle kan vinne en kamp 4-2, men kun de aller beste lagene kan vinne 1–0.

I større grad enn forrige sesong vil Oilers by på underholdning, men strukturen er den samme. Det henger naturlig sammen med at trioen Colton Beck, Paul Bittner og Bryce Gervais har litt andre ferdighetskort enn Jarrett Burton, Steve Whitney og Rob Bordson.

En stor del av kritikken mot Oilers forrige sesong handlet om styrespillet, altså det lave presset de tidvis brukte med å vente og sette opp en felle i midtsonen for motstanderne. Det kan selvsagt kritiseres, men var en av mange ingredienser i Oilers’ mestersesong. Allerede da Todd Bjorkstrand ble ansatt som Oilers-trener i 2018 var han klar på at de skulle være aggressive, men også spille smart.

Mye av nøkkelen til Oilers’ suksess har vært kontinuitet. Det handler ikke bare om å ha mange av de samme spillerne, men også i lederskapet. Noe naturlig utskifting skjer selvsagt der også, som denne sesongen med Lubos Pisar ut og Jarkko Hyytiä inn.

En joker inn er Madla-gutten Vegard Faret. Etter seks sesonger i USA har gutten som reiste kommet hjem som en real mann på 90 kilo. En muskelbunt. Gjennom en lang sesong kommer han til å bli en god erstatter for Magnus Hoff. Sammen med Hoff er Markus Søberg og Nicolai Bryhnisveen de norske A-lagsspillerne som har forlatt laget som slo Storhamar 4–0 i kamper i NM-finalene.

Likevel kreves det en tålmodighet, som klubben ikke har vært ydmyk nok til å vise de siste årene. — Kristoffer Knutsen om Vålerenga

Apropos Storhamar. Sammen med Sparta og Frisk Asker er de i en posisjon til å utfordre Oilers. De fire lagene kommer sammen til å utgjøre toppen av Fjordkraft-ligaen, men østlandslagene har noen vesentlige utfordringer.

På Hamar skal det endres mye på stilen fra Anders Gjøse til Petter Thoresen. I Stavanger brukte han en halv sesong på å bygge et lag som vant kamper, mens han nå også står overfor en helt ny utfordring. Det er første gang i karrieren som klubbtrener han ikke råder over det mest ressurssterke laget i ligaen. Storhamar blir å regne med i toppen, men det er minst ett år for tidlig å snakke om gull på Hamar – selv om iveren er stor. Man kan heller ikke se seg blind på hvilke spillere som signeres av en klubb. Selv om Storhamar har overrasket mange med signeringen av Jacob Berglund skal han like fullt inn i et system og kun være én puslebrikke i et stort puslespill.

I Sarpsborg har Sjur-Robert Nilsen stablet et solid lag på føttene. Sparta føler seg naturlig snytt for en NM-finale i vår, ettersom det ble sju semifinalekamper mot Oilers. Gnisten langs Glomma forsterkes med landslagsprofilen Jonas Holøs tilbake i moderklubben. Selv om han ikke åpner serien på isen blir han viktig. System, struktur og hard trening har definert Sparta. Det kommer bare til å fortsette, og de evner å skape spillere selv som bidrar til å være i toppstriden. Likevel blir avstanden opp til Oilers’ bredde for stor. Selv om stammen i Sparta Amfi er solid vil skader prege dem på en helt annen måte enn i DNB Arena.

Det er helt andre utfordringer som venter i nydelige Varner Arena. Frisk skal ha en ny dynamikk på plass med ny sportssjef og tilførsel av ny trener fra Vålerenga (Simon Stolt Wang). Med luksusspillere som David Morley i laget vil det uansett bli vanskelig å vinne sluttspill, og Frisk kommer til å stå overfor utfordringer som i stor grad vil definere dem som lag inn mot sluttspillet. Er spillerne kapable til å ta de fysiske duellene som må til for å vinne toppkampene? Det som er positivt er Alexander Bonsaksens ankomst.

Hans tidligere lag, Vålerenga, mener selv de har en plan. De har sagt at de ikke skal være like kjepphøye som før forrige sesong. Det gjør gjengen på Jordal lurt i. Med svensken Fredrik Andersson som trener vil det ta tid før Vålerenga havner der de hører hjemme, mot toppen av norsk ishockey. Likevel kreves det en tålmodighet, som klubben ikke har vært ydmyk nok til å vise de siste årene. Det tar tid å bygge et lag som banker på døren for gull år etter år, og det må erkjennes på Jordal.

Neste i RAs tabelltips er Stjernen, og de er det oppriktig litt synd på. Etter en sesong med sterk optimisme og tidvis gode prestasjoner på isen fikk Fredrikstad-klubben et slag i trynet fra politikerne da drømmen om ny hall ble satt på vent. Med de forutsetningene er det både vanskelig å finne penger og spillere, selv om de to faktorene henger naturlig sammen.

Lillehammer har en av ligaens beste norske spillere i Andreas Martinsen, men mangler fullstendig wow-faktor. Det eneste som er i deres favør er trener Alexander «Sasja» Smirnov og hans evne til å bygge et disiplinert lag. Dessverre for Lillehammer er det seks lag som er bedre denne sesongen.

Bak de sju lagene er det tre lag som kommer til å kjempe i den nederste delen av Fjordkraft-ligaen. Ringerike Panthers kommer fra en fantastisk sesong med sluttspillplass. Martin Boork har gjort et taktisk underverk etter det første nedrykket, og RA tror han kan føre Ringerike til kvartfinale nok en gang.

Manglerud Star kommer uten tvil til å være bedre rustet foran den kommende sesongen, etter en noe treg start på overgangsmarkedet etter forrige sesong. Trenerteamet bestående av Roy Johansen og Morten Ask vil løfte laget betraktelig, og forsterkningene fra Nord-Amerika ser spennende ut. Det kan bli kamp til døren om den siste sluttspillplassen.

Sist, men ikke minst, har vi Grüner. De skal ha for forsøket i 2021-22-sesongen, og spilte 18 kamper som endte med ettmålstap. Likevel blir det alt for tøft å kjempe om sluttspillplass på Grünerløkka. Steget opp til de to andre bunnlagene er for stort, men forhåpentligvis vil de fortsatt gi konkurransedyktig motstand i kampene.

Det blir en spennende sesong, og bare å glede seg.

For å sitere en av sportens vakreste sanger:

Hockeysporten digger vi!

Nå er det bare å kjøre på.

---

RAs tabelltips

Fjordkraft-ligaen 2022–23

1. Oilers

2. Storhamar

3. Sparta

4. Frisk Asker

5. Vålerenga

6. Stjernen

7. Lillehammer

8. Ringerike

9. Manglerud Star

10. Grüner

---