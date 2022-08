Oilers skaper forventninger

Treningskampene er et tilbakelagt kapittel for Oilers, og framover er det kun tellende kamper som skal spilles. I motsetning til de to siste årene har resultatene vært strålende i oppkjøringen, og allerede i kamp én mot Stjernen var Oilers nærmest strukturert som i et sluttspill. Videre har de østerrikske lagene Villach og Vienna Capitals blitt beseiret.

Det er kanskje ikke unaturlig og rart at det sitter, ettersom 18 av A-lagsspillerne var med i fjor. Etter seieren mot Vienna Capitals fortalte Oilers-back Andreas Klavestad at han følte rollene i laget var satt allerede. Det gjør det naturligvis enklere for utlendingene og nye spillere å finne sin plass i laget.

Med trener Todd Bjorkstrand, som nå starter på sin femte sesong i Oilers, er heller ikke spillerne i tvil om hva som forventes. Ofte er det snakk om prosessen, i likhet med andre suksesstrenere i forskjellige idretter. Et tankekors er at Oilers ikke slår seg på brystet allerede nå og sier at denne sesongen kommer de til å vinne alt lett. Ydmykheten overfor oppgavene som venter de neste månedene er nemlig for stor.

Spillerne vet at det fortsatt er ting som må jobbes med. Selv om Oilers har framstått bunnsolid defensivt er det ingen i klubben som sier at det er perfekt. De har sluppet inn mål, og det vil alltid være noe å jobbe videre med – hver dag.

Lagdelen som har overrasket mest i oppkjøringen er ikke det defensive, som allerede er Fjordkraft-ligaens mest solide lagdel. Offensivt er den største forbedringen i ordinært spill fem mot fem.

Tidvis slet Oilers med å score mål, både i den grusomme starten på 2020-21-sesongen og forrige sesong. Nå ser det problemet ut til å være borte. Da er det også viktig å ha i bakhodet at over- og undertallsrekkene ennå ikke har kommet i form og blitt samspilte. Mot Vienna Capitals bar undertallet preg av det, samtidig som det tar litt tid å finne relasjonene i overtallsspillet.

Mange lurte på hvordan Oilers ville klare seg uten duoen Rob Bordson og Jarrett Burton. På hver sin måte var de bærebjelker i forrige sesongs utgave av Oilers. Erstatterne Bryce Gervais og Colton Beck er ikke like spillertyper, men tilfører noe annet.

Gervais har allerede funnet kjemi med Dan Kissel på isen. Selv om Kissel hadde god poengproduksjon forrige sesong var potensialet høyere. Etter seieren mot Villach fortalte Gervais til RA at han hadde lært seg å forstå Dan Kissel da han spilte mot ham i Sveits. Det i seg selv sier mye om Gervais’ ishockey-IQ, og kombinert med å være en spiller som aldri har avsluttet et seriespill med minuspoeng i den uhyre viktige pluss/minus-statistikken vil det tilføre Oilers en kreativ kraft som til dels manglet forrige sesong. For Beck har det foreløpig ikke kommet en naturlig rekkekamerat han passer perfekt med, men arbeidsmentaliteten er upåklagelig. Kanskje er det nettopp Beck som minner mest om Burton.

Det er lov å ha forventninger, for Oilers har et lag som i Fjordkraft-ligaen og sluttspillet kommer til å slå hardt fra seg. Oppgavene som venter før det er Red Bull Salzburg og Fribourg-Gottéron.

Salzburg suste gjennom sluttspillet i Østerrike og vant 4–0 i kamper i alle tre rundene. For Oilers kan det være en av de vanskeligste motstanderne i klubbhistorien. Samtidig har Oilers en fordel med at laget spiller disiplinert defensivt, noe som kan komme godt med i møte med en østerriksk angrepsmaskin.

Kampene i CHL blir en styrkeprøve på kontinentet før Oilers kommer tilbake til DNB Arena etter ONS for å møte de to samme lagene på hjemmeis. Svaret på lagets omstillingsevne vil ikke komme før seriespillet går i gang 15. september borte mot Sparta.

Da vil man også vite om Oilers drar til Finland i oktober med avansement mot Ilves, som er motstander både i Nokia Arena og DNB Arena.

Forventningene er uansett høye før den første kampen, samtidig er motstanderne vanvittig sterke.

Her er det bare å nyte kvalitetshockey på øverste europeiske hylle.

