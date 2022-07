Kommentar: Oilers skynder seg langsomt

Stavanger — Hver sommer skal Oilers’ sportsdirektør Pål Haukali Higson signere spillere til den kommende sesongen, og nå er nok en gang ikke alle brikkene på plass i juli. Forrige sesong gikk det faktisk helt til oktober før Rob Bordson ble hentet.

Der andre klubber har mer tilfeldig henting av spillere, og enkelte toppklubber i Fjordkraft-ligaen faktisk driver spillerlogistikk på dugnad, har Oilers mer etablerte arbeidsmetoder. Gjennom årlige turer til USA for å bygge nettverk og speide på spillere har Oilers’ sportsdirektør Pål Haukali Higson sakte, men sikkert jobbet fram et sterkt kontaktnett han benytter til å skaffe potensielle spillere. For Oilers-trener Todd Bjorkstrand er mye av den samme jobben gjort tidligere, og han har i tillegg spilt collegehockey selv. Det gjør at duoen sammen har et stort nettverk som Oilers nå nyter godt av.

Noe av nøkkelen til Oilers’ suksess ligger i nettopp lagbygget. Selvsagt har lagene som har vunnet byttå flere kvaliteter, men før et lag går på isen i august ligger det mye arbeid. Det er de riktige spillerne som må hentes.

Ferdighetene til en spiller betyr mye, men Oilers har i flere år vektlagt personligheten til spilleren. Laget består av en sammensatt gruppe mennesker som utfyller hverandre. Det nytter ikke å ha en haug med stjerner, eller klovner, i en garderobe. Miksen av de forskjellige mennesketypene må være riktig.

Da er det bedre å bruke litt tid på å brikkene på plass enn å hente spillere i bråhast. — Kristoffer Knutsen

Oilers skal ha plusspoeng for å være ekstremt stilbevisste. Det gjør jobben med å finne spillerne som passer inn mer krevende, men samtidig vil suksessraten bli langt større.

Samtidig slipper ishockeyklubbene i Europa å forholde seg til hvor i karrieren en spiller er med tanke på videresalg. Det gjør at det i langt større grad kan tas hensyn til hva et lag trenger nå, framfor å dra inn et langsiktig økonomisk perspektiv i vurderingene – slik fotballklubbene må gjøre.

Kontraktene for utlendingene i Fjordkraft-ligaen er i all hovedsak for én sesong, og det tilhører sjeldenhetene med utlendinger som signerer lengre avtaler.

Verdensbildet spiller også inn når spillere skal hentes fra USA og Canada til Norge. Koronapandemien preget spillermarkedet drastisk. Flere nordamerikanske spillere valgte å legge skøytene på hyllen da pandemien brøt ut, noe som også førte til at det ble et underskudd av spillere i de nordamerikanske ligaene. Én av konsekvensene er at amerikanske lag betaler bedre for Europa-aktuelle spillere nå enn før pandemien.

Til glede for Oilers ble lagene i Nord-Amerika nødt å ha en reservetropp som var beredt til å spille kamper på kort varsel. Det fikk Greg Mauldin i aksjon igjen, og resten er historie. Mauldin kom omsider tilbake til Oilers, og nå er 40-åringen klar for nok en sesong i DNB Arena.

Samtidig som situasjonen i Nord-Amerika preges av spillermangel og utvidelse med ett nytt AHL-lag spiller Ukraina-konflikten inn. Den russiske ligaen KHL jobber med å signere spillere for den kommende sesongen, og er en viktig del av Vladimir Putins propaganda. Med en verden som er skeptiske til å assosieres med Russland fører det til enda en usikkerhet i et spillermarked som ikke er normalisert etter koronapandemien.

For at Oilers skal oppnå målene som er satt (topp tre i Fjordkraft-ligaen og NM-finale) må de treffe med importene. Da er det bedre å bruke litt tid på å brikkene på plass enn å hente spillere i bråhast.

En i næringslivet sa en gang til meg at det var viktig å skynde seg langsomt. Det gir mening, også med spillerlogistikk.

Prisen for å bomme er fravær av suksess.

Det vil ikke Oilers ha.