Oilers er mestere – igjen

Da Oilers slo Vålerenga på Jordal Amfi tirsdag ble seriegullet sikret, og lørdag kan gullet feires foran et fullsatt DNB Arena.

Sesongen i Fjordkraft-ligaen åpnet så som så for Oilers. Åpningen var langt fra like svak som høsten 2020, men det tok tid før spillet satte seg. Noe av det som har gjort Oilers til mestere er nettopp grunnspillet. De spiller på sin måte, uansett hvilken motstander som er på andre enden av isen.

Det er lett å la seg lokke til å se på overtallet, men suksessfaktoren til Oilers ligger i undertallet. Systemet som er drillet inn, mye takket være assistenttrenerne Juha Kaunismäki og Lubos Pisar, er veldig annerledes fra slik det tidligere har framstått. Som Kaunismäki selv sa til RA i vinter så krever det en helt annen type spillere for å få til et så skøytekrevende undertall med langt mer taktiske bevegelser.

For Oilers er bare seriegullet et steg på veien mot det ultimate målet – byttå. — Kristoffer Knutsen

For å lykkes med det, og ha det desidert beste undertallet i ligaen, fortjener sportsdirektør Pål Haukali Higson skryt for å ha satt sammen mesterlaget. Man må kanskje være spesielt interessert for å se noen sexy puslebrikker i lagbygget, men det er tvers gjennom solid.

[ Slik var kampen ]

[ Dette sa Kristiansen og Bjorkstrand før kampen ]

I stedet for å ha fortryllende spillere som målbinder publikum med risikofylte trekk består laget denne sesongen av spillere med karakter. Spillet starter med det defensive, men det betyr ikke nødvendigvis spill i egen sone uten pucken. Det handler mer om hvordan Oilers spiller med pucken. Risikoen er i stor grad eliminert i det offensive spillet, og spillere som superstjernen Jarrett Burton jakter tilbake pucken umiddelbart etter den er tapt. Riktignok har det blitt brukt styrespill vekselvis, men med hell. Det er kanskje ikke særlig utviklende, men det er vinnende.

Evnen til å variere mellom forechecking (presse høyt, hockeyuttrykk) og styrespill (sette opp en felle i midtsonen, lavt press) har vært et overraskelsesmoment for motstanderne. Mot noen lag har det nærmest alene vunnet kampene.

For å oppsummere sesongen så langt i tall så har Oilers sluppet inn 7 mål én gang. Det skjedde i andre seriekamp mot Storhamar. Så mange mål har Oilers ennå til gode å score i én kamp. Fire ganger har de scoret seks mål, men gjennomsnittet etter 40 kamper var 3,575 Oilers-scoringer og 1,875 mot. Oilers har scoret flest og sluppet inn minst. Det er ikke imponerende i seg selv som seriemester, men hvor jevnt fordelt det er kan anses som en styrke. Det er noe Oilers kan bruke inn mot sluttspillet.

Der settes ressursene. Selv om det ennå er seriekamper igjen vil det bare være en del av prosessen – som Bjorkstrand ofte snakker om – for å bli mestere.

[ Kommentar før seriestart: Duellen har vært dypt savnet. Spesielt av Oilers-fansen ]

[ Karlsen jubilerte ]

For det er ikke over ennå. For Oilers er bare seriegullet et steg på veien mot det ultimate målet – byttå.

Første motstander på vei dit, og den første gruppen med spillere som skal prøve å blokkere Oilers’ vei tilbake til tronen av norsk ishockey, er etter alt å dømme Ringerike Panthers.

Uansett skal det før den tid feires, og Oilers får arbeidsro til å konsentrere seg om finjustering av spillet inn mot sluttspillet. Det kan de gjøre uten å ha hengende over seg at de mangler prosenter for å være sikre.

For nå er det første av to gull i boks for sesongen.

Gratulerer, Stavanger!

[ Kommentar: Smart, kynisk og vinnende ]