Kristiansen ble bitt - nå er han selv meldt inn til forbundet

Tirsdag, i Oilers sin hjemmekamp mot Storhamar, var Tommy Kristiansen og Storhamar-spiller Jan Brejcak i slåsskamp.

Kristiansen fikk tommelen inn i munnen til slovaken, som svarte med å bite Oilers-yndlingen til blods.

Her kan du se bildene fra hendelsen.

– Vi drev og brøt, så holdt jeg ham. Da bet han meg med sidetannen og ville ikke slippe. Han bet meg som en hund og slapp meg faen ikke. Jeg har vært med på mye, men biting! Det er det teiteste jeg har opplevd – for å være ærlig. Helt nederst på rangstigen. Pinlig, tordner Kristiansen.

Etter kampen innrømmet Brejcak at han hadde bitt.

– Jeg bet, men du bør heller spørre ham om hvorfor han stappet fingeren inn i munnen min! Noe sånn har jeg aldri opplevd før. Det er helt utrolig og derfor bet jeg, sa Brejcak til RA.

Kristiansen mener på sin side at det er vås at han stappet fingeren inn i munnen til motspilleren med overlegg.

Etter at dommerne hadde sendt de to av isen fortsatte krangelen mellom de to utenfor lagenes garderober.

Etter kampen haglet fortsatt ukvemsord og beskyldninger mellom duoen – som også måtte skilles i garderoben.

Begge bekrefter at de måtte skilles av Storhamars lagleder, mens lagene spilte kamp ute på isen.

Torsdag fikk Brejcak sin straff av disiplinærutvalget i Norges Ishockeyforbund.

Samme dag melder TV2 at Kristiansen også er meldt inn.

– Det har vært en episode i etterkant som vi har rapportert inn. Vi har lyst til at de som håndterer det skal gjøre det, svarer Storhamars sportssjef Mads Hansen til TV 2 torsdag på spørsmål om de har rapportert inn Kristiansen.

Han ønsker ikke å si mer om saken.

Rapporten er sendt inn til Norges Ishockeyforbund. Generalsekretær Ottar Eide bekrefter å ha mottatt denne, men vil ikke si noe om innholdet, TV2.

Torsdag kveld spiller Oilers hjemme mot Vålerenga. Kampen kan du følge live her.

