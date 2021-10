Oilers-utvikling du kanskje ikke har lagt merke til

Stavanger — Fjordkraft-ligaen er endelig i gang, og for Oilers har det vært en mildt sagt variabel åpning. Likevel er det ingen form for sportslig krise, all den tid avstanden opp til serieleder Stjernen (18 poeng) er på fire poeng.

Oilers spilte nylig over seks perioder med ishockey å score mål, fra siste målet i seieren mot Stjernen til Jarrett Burtons trøstemål mot Frisk Asker. Resultatet ble pyntet til 3–1 i Askerhallen, med tre sekunder igjen på kampuret. Scoringen i seg selv er ubetydelig for kampen, men enormt viktig for et lag som mellom Stjernen-kampen og Frisk møtte Vålerenga og tapte 0–2 i DNB Arena.

Evnen til å variere presset kan by på store utfordringer for motstandere. — Kristoffer Knutsen

Det har ikke stått på skuddene. Ofte snakker trenere om at spillerne må skyte mer. Det er ikke nødvendigvis svaret i Oilers. De er nemlig laget i ligaen med flest skudd denne sesongen. Oilers-spillerne har 288 skudd mot sine motstandere i løpet av åtte kamper. Det er effektiviteten som har vært problemet.

Selvsagt kan det være andre ting som spiller inn, som den mentale effekten når man stadig opplever «stang-ut», men målet til Jarrett Burton i Askerhallen var av viktigere karakter. Det ga tro på at det var mulig å score mål. Laget fulgte opp med 2-1-seier mot daværende serieleder Sparta, i Sarpsborg, før lørdagens kamp mot Ringerike.

Der var det en spesiell ting som skjedde. Oilers la seg til styrespill i midtsonen, framfor å forechecke ekstremt høyt. Sistnevnte er det Oilers er kjent for, og de har i langt mindre grad brukt det lave presset tidligere. Etter kampen uttalte trener Todd Bjorkstrand til RA at det var smartere. For spillerne er det langt mindre krevende å stå strukturert i midtsonen enn å presse ekstremt høyt. Måten å spare krefter på er smart, og selvfølgelig lite underholdende.

Én av fordelene kan være kontringene som kan skapes ut fra det lave presset. Motstanderen spiller seg opp mot fem spillere, som er rettvendt. Det gjør det langt trangere å spille seg gjennom, samtidig som Oilers-spillerne er klar til å stikke på kontring dersom de vinner pucken.

Evnen til å variere presset kan by på store utfordringer for motstandere. Backer som har et konstant høyt press på seg tilpasser seg det i kampen, men kan bli totalt forvirret om det plutselig skjer etter en periode med lavt press. Det kan gi et overraskelsesmoment og framprovosere feil. Sist Oilers spilte med lavt press må ha vært under Petter Thoresens ledelse i CHL. Det er ikke nødvendigvis negativt, men må brukes riktig. Det å kjøre styrespill for å ri av kampen mot Ringerike var den perfekte måten å få kamptrening i det.

Overtallet er også forandret, og med ny sesong kommer er det naturligvis noen nye trekk. Forrige sesong var det noen ganger at høyrefattede skyttere var på høyreside, og venstre på venstre, men nå ser det ut til å være normalen. Det handler i stor grad om hvor skuddene skal komme fra. Nå står Oilers ofte i 1-3-1 ved overtall, mens det tidligere har vært vanligere med «paraplyen».

Foreløpig er det ikke noe stort problem, ettersom Oilers er nummer fire i ligaen i overtall. De scorer i 25,8 prosent av dem. Med det nye spillet, ofte basert på en sterk skytter mellom sideposisjonene i treeren, kreves det mer pasninger og høyere tekniske ferdigheter fra spillerne. Dersom produksjonen stopper opp bør det være et enkelt grep for trenerne å gå tilbake. Nå begynner overtallet å bære frukter, etter en kort ørkenvandring.

Utviklingen fra de første treningskampene i Kristiansand har vært stort. Det ser ut til at Oilers, også denne sesongen, blir bedre for hver kamp.

