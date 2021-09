Oilers-endringene som lønner seg

Sesongoppkjøringen til Oilers har vært svært varierende resultatmessig, men nå kan Todd Bjorkstrands mannskap krysses av som klar for seriestart.

Fjordkraft-ligaen har ikke hatt kamper etter 5. januar 2021. Det er fryktelig lang tid for spillere som normalt sett spiller kamper to til tre ganger per uke. En fordel for Oilers til oppkjøringen foran denne sesongen har vært stammen i laget. De fleste norske spillerne fra forrige sesong er fortsatt med, og noen nye har kommet til. I kategorien «norske spillere» havner raskt Dan Kissel, eller Daniel som han kanskje snart kan kalles av sine medborgere? Den amerikanske vingen, bosatt og gift i Stavanger, er kun formaliteter unna dobbelt statsborgerskap.

På utlendingsfronten er det gjort flere endringer. Joey Martin, Chris Rumble, Brady Brassart og David Morley er erstattet med Steve Whitney, Martin Lefebvre og Jarrett Burton. En siste signering skal komme, ifølge signalene fra DNB Arena, men det er ennå uklart når det skjer. Uavhengig av den siste signeringen ser laget solid ut.

Tangen Henriksen tilbake

Flere av de nye spillerne har vist seg fram, og bevist hva de kan bidra med når pucken droppes 16. september. Det er ekstra gledelig, sett med lokale øyne, at Anders Tangen Henriksen bidrar sterkt offensivt. Etter tre sesonger på Østlandet er 26-åringen trygg på seg selv, og vet hva han er god for. I søndagens kamp mot Vålerenga ble det to scoringer for ham, og Tangen Henriksen ser ut til å trives godt i kjente trakter langs Madlaveien. Hans lagkamerat i Sparta fram til sommeren, Christoffer Karlsen, har variert mye i hvilke rekker han har spilt med. Likevel har han vist tegn til hva han kan bidra med når Fjordkraft-ligaen går i gang. Det er hurtig ishockey og scoringer.

Steve Whitney har vist seg fram som et sterkt offensivt våpen for Oilers, mens Jarrett Burton ennå ikke har levert nevneverdige offensive bidrag. Derimot er Burton enormt duellsterk, og har sine fremste kvaliteter i den defensive delen av spillet. Han har også startet på isen med det første overtallet, utelukkende for å vinne droppen i offensiv sone og bytte med Whitney. Det kan være lurt å ikke vurdere Burton ut fra poengfangst den kommende sesongen, og historikken hans tilsier at det kan komme viktige offensive bidrag i sluttspillet.

Oilers er sterke bakover

Backbesetningen til Oilers er, som forrige sesong, sterk. Selv med Jeppe Meyer (Narvik) og Jonas Slettebø Haughom (Ringerike) utlånt, er det sju fullblods seniorbacker. Bak dem kommer Noah Bergesen Aarthun (juniorkontrakt) og Ask Trettenes, som har fått mye tillit i oppkjøringen. Martin Lefebvre, som ble hentet fra dansk ishockey i sommer, er en artist på blålinjen. Alt tyder på at canadieren rekker seriestart, men det er lite å frykte. Daniel Bøen Rokseth er tilbake fra landslagssamling, og var Oilers’ viktigste blålinjeback i 2020-21-sesongen. Med seg tilbake fra OL-kvalifiseringen hadde han Kristian Østby, som er langt mer defensivt anlagt. Kombinasjonen av backkorpset, og bredden, står til toppkarakter i norsk ishockey.

Selv om det ble tap og uavgjort mot Lillehammer i Kristiansand, med et påfølgende tap mot Stjernen uken etter, er laget mer komplett nå med landslagsspillerne tilbake. Det betyr mye, ikke minst med tryggheten keeper Henrik Holm utstråler. Nå skal han dyttes i ryggen av Joona Partanen.

Langhelgen på Hamar ga ikke bare tre seire, men også svar på to viktige spørsmål:

Kan laget score mål?

Får Oilers et fungerende overtallsspill?

Svaret er ja på begge. 8–3 mot Storhamar, 5–2 mot Lillehammer og søndagens 3-1-seier mot Vålerenga er tydelige svar. Sju av 16 mål scoret i overtall.

Nå kan Fjordkraft-ligaen starte. Poengene skal jaktes i det som kan bli en uhyre jevn sesong, med flere lag som ønsker å sikre seg best mulig posisjon til sluttspillet.

Nå gjelder det, Oilers!

