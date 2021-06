Stavanger — Storavisen Expressen erfarte at en enighet var nådd i helgen og traff blink med det.

Johannesen kommer fra spill i den tyske toppserien DEL og Düsseldorfer EG de siste to årene. Han har tidligere spilt for Frölunda, men slo aldri skikkelig gjennom der. Han ble senere utlånt til både Allsvenskan og 1. divisjon. Så reiste han hjem til Stavanger og bygget seg opp igjen i Oilers før han dro til Tyskland.

Når han nå returnerer til spill på nivå to i Sverige handler det om et lag som er ventet å satse mot SHL. Västervik tapte i år semifinalen i playoffen mot Timrå – som rykket opp.

– Johannes er en toveisback som vi tror vil passe bra inn hos oss i Västervik. Til tross for sin ganske unge alder har han rukket å samle en hel del rutine som vi vil dra stor nytte av, sier sportssjef Emil Georgsson om sin nysignering til klubbens nettsted.

Handlet om rolle

Oilers har, som de alltid er, stått klare til å hente hjem backen fra Hinna om han skulle stå uten avtale i utlandet. Slik blir det ikke denne sesongen. Johannesen forteller at det selvsagt var med i vurderingen, men han ønsket å fortsette ute. Da handlet det meste om rolle. Flere klubber i Allsvenskan var på banen.

– Jeg ville egentlig fortsette i Düsseldorf, men det lot seg ikke gjøre. Jeg har vært uheldig med skader i år. Da snakket jeg med agenten min om å finne en plass hvor jeg ville spille mye og få mye ansvar. Västervik har vært på banen hele tiden og jeg ville ikke fått en slik rolle i Tyskland, sier Johannesen til RA.

Han peker på at han trener et år med mye spilletid på et sted hvor mange klubber følger med. Johannesen kunne nok tjent langt bedre andre steder, men nå skal han gjøre seg attraktiv. Allsvenskan er, slik han ser det, et hakk opp i forhold til hvor klubbene kikker sammenlignet med Fjordkraft-ligaen.

– Jeg føler ikke dette er et steg ned, men ett til siden for å bygge meg opp igjen.

Ikke bekymret

Så kan godt Västervik selv bli svaret på hvor framtiden ligger. Går laget til SHL vil han plutselig befinne seg på et av de høyeste mulige sportslige nivåene i Europa. Det er også med i regnestykket.

– Det har vært et veldig halvveis år med for alle. For min del mistet jeg VM med kneskade og opererte det andre i løpet av sesongen.

– Er du bekymret for skadene?

– Nei. Jeg tror jeg har vært maks uheldig bare. Nå gleder jeg meg til å trene med Oilers og bygge meg opp litt. Så er det to måneder til det er «på an» i Sverige.

