Frustrert Tommy Kristiansen fikk svar fra Raja

NTB-Stian Grythaugen

Mandag kveld ble det kjent at regjeringen ikke vil innvilge flere søknader fra toppidretten om tilpasning av innreisekarantenen i denne omgang.

Utøvere som er aktuelle for deltakelse i OL og Paralympics, samt nødvendig støtteapparat, ble nylig gitt tillatelse til å følge et tilpasset karantene-opplegg ved ankomst til Norge. Det samme gjelder profesjonelle toppfotballspillere som til daglig spiller i norske klubber og som returnerer etter landslagsoppdrag i utlandet.

Norges Ishockeyforbund har bedt om en tilsvarende tilpasning for VM-troppen som nå vender hjem fra Latvia. Det får de ikke. Dermed må hockeyspillerne på karantenehotell.

Det har fått flere av profilene til å reagere.

Fikk svar

«Når du endelig trur du skal få se datteren din igjen i løpet av morgendagen, som du reiste fra 14 dager gammel for å representert landet ditt i VM og samtidig har levd i isolasjon … Så kommer beskjeden om karantenehotell ved ankomst. Takk», skriver landslagsspiller Tommy Kristiansen på Twitter.

Han har fått svar av kulturminister Abid Raja (V).

«Og det skjønner jeg svært godt. Jeg skulle så gjerne sett det ikke var slik. Vi er i en koronasituasjon, og regjeringens har sammen besluttet at det ikke gis flere unntak nå før vi er i trinn 3, som er om ca. 3 uker. Det er ikke ønskelig for noen at vi er i denne situasjonen!”, skriver statsråden.

VM-spiller Mats Rosseli Olsen uttrykte også skuffelse og frustrasjon mandag kveld. Han fikk raskt støtte av NHL-stjernen Mats Zuccarello.

«Ja ja blø for landet så rett hjem på karantenehotell. Skulle satsa på fotball rossi», skrev Minnesota Wild-proffen.

Skuffelse i forbundet

Zuccarello har også fått svar av kulturministeren.

«Takk for alt dere har blødd for Norge. Det å ikke gi flere unntak nå, er ikke idrettspolitisk begrunnet, eller at noen idretter er bedre enn andre! Det er begrunnet i koronasituasjon, og er regjeringen helhetlige samlede beslutning om å ikke myke opp mer før om 3 uker i trinn 3», skriver Raja.

Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, reagerte mandag sterkt på regjeringens beslutning overfor NTB.

– Det er veldig skuffende at de forskjellsbehandler idretter på den måten de gjør. Det står det ikke så veldig stor respekt av, sa han.

– Jeg forstår ikke forskjellen på et fotballandslag som er ute på reise og et ishockeylandslag. Jeg aner ikke hva de legger til grunn for å forskjellsbehandle. Vi er tydeligvis ikke av den betydningen vi mener at vi skal være. Andre idretter vurderes som mer betydningsfulle, tilføyde Eide.

Utøverne som i tiden som kommer er innvilget et tilpasset karanteneopplegg, slipper ikke karantene. De kan imidlertid gjennomføre denne der det er mulig å unngå nærkontakt med andre.

