Thoresen til VM uten nedrykksfare: – Betryggende

Stavanger / Oslo — VM på A-nivået spilles i Latvias hovedstad fra 21. mai, og Petter Thoresen har ikke mer en halvannen måned på seg til å forberede laget til mesterskap.

Han har ikke fått samlet gjengen siden februar i fjor og legger bak seg et år han beskriver som «helt dødt» i landslagssammenheng.

Like over påske blir det imidlertid fart på sakene igjen. En rekke VM-aktuelle spillere samles til treningsleir på Lillehammer, og der skal de oppholde seg i drøyt tre uker.

– Ingenting er spikret 100 prosent i disse dager, men vi starter en samling rett etter påske med is- og fysiske treninger og internkamper. Vi hadde ønsket å spille treningskamper mot Sverige og Finland, men jeg tviler på at det går, sier Thoresen til NTB.

– Vi har selvfølgelig ikke noe gunstig utgangspunkt, men jeg tror vi må snu på tankegangen og se på det positive: At vi har et VM to måneder foran oss.

Ikke nedrykk

For de norske ishockeyherrene er ofte VM-drømmen å komme seg videre til kvartfinalene, mens kravet er å unngå nedrykk fra A-nivået. Ettersom VM i B-divisjonen ble avlyst på grunn av koronasituasjonen, slipper man å frykte det sistnevnte i år.

– Det er faktisk ganske betryggende, i og med at spesielt vi i norsk hockey har hatt en så annerledes sesong. Det passer bra at vi ikke har det hengende over oss, sier Thoresen.

Ishockeysesongen i Norge ble stoppet i januar og kom aldri i gang igjen. De hjemlige spillerne har dermed ikke spilt kamper på lang tid, og flere av dem har ikke kunnet trene med kontakt de siste ukene.

– Alle de vi konkurrerer mot, spiller nå og har spilt hele sesongen, påpeker landslagssjefen.

Rekordtidlig avreise

Han har tatt ut en bruttotropp på 55 spillere med en miks av rutine og unge, lovende karer. Thoresen synes at spillerne virker motiverte nå som de har et klart mål å trene mot. Men er halvannen måned nok tid til å gjøre laget VM-klart?

– Vi får færre treningskamper enn vi er vant til, og de kampene er viktige for oss. Men jeg tror ikke det er lurt å være for negativ. Vi må se framover. Vi er i den situasjonen vi er i, og kanskje skal vi ha fokus på at vi er heldige som får spille et VM, sier landslagssjefen.

For å få best mulige forberedelser, reiser den VM-aktuelle troppen rekordtidlig ut av Norge. I starten av mai settes kursen mot Danmark

– Der blir det to-tre kamper mot Danmark, og så reiser vi rett derfra til Riga, der vi spiller to treningskamper til. Og deretter tar vi ut VM-laget, forklarer Thoresen.

Stjernene aktuelle

Samlingen på Lillehammer kommer til å starte med hjemlige spillere. Etter hvert som tiden løper, og proffspillerne ute i Europa blir ferdige med sluttspill og sine klubbsesonger, vil stadig flere spillere slutte seg til den norske VM-leiren.

Fra før har Thoresen fått forfall fra den rutinerte og sentrale backen Alexander Bonsaksen på grunn av en hofteoperasjon. Foreløpig har Thoresen ikke fått «VM-nei» fra noen flere.

– Jeg vet ikke 100 prosent om alle blir med. Noen er i tenkeboksen på grunn av skader og slikt, men ingen flere har sagt «nei, takk».

USA-proffene Mats Zuccarello og Mathias Emilio Pettersen er også tatt ut i troppen. Veien videre i sluttspillet vil avgjøre om de blir VM-klare.

Norge åpner VM-gruppespillet mot Tyskland 22. mai. Deretter venter kamper mot Italia, Finland, Canada, Latvia, USA og Kasakhstan.

Flere lokale spillere er tatt ut. Både Johannes Johannesen, Mathias Trettenes og Markus Vikingstad er en del av bruttotroppen.

Slik spilles ishockey-VM

Fredag 21. mai:

Gruppe A (Olympics Sportscentre): Russland – Tsjekkia 15.15, Hviterussland – Slovakia 19.15.

Gruppe B (Latvia Arena): Tyskland – Italia 15.15, Canada – Latvia 19.15.

Lørdag 22. mai:

Gruppe A (Olympics Sportscentre): Danmark – Sverige 11.15, Storbritannia – Russland 15.15, Tsjekkia – Sveits 19.15.:

Gruppe B (Latvia Arena): Norge – Tyskland 11.15, Finland – USA 15.15, Latvia – Kasakhstan 19.15.

Søndag 23. mai:

Gruppe A (Olympics Sportscentre): Storbritannia – Slovakia 11.15, Sverige – Hviterussland 15.15, Danmark – Sveits 19.15.

Gruppe B (Latvia Arena): Norge – Italia 11.15, Kasakhstan – Finland 15.15, Canada – USA 19.15.

Mandag 24. mai:

Gruppe A (Olympics Sportscentre): Slovakia – Russland 15.15, Tsjekkia – Hviterussland 19.15.

Gruppe B (Latvia Arena): Latvia – Italia 15.15, Tyskland – Canada 19.15.

Tirsdag 25. mai:

Gruppe A (Olympics Sportscentre): Storbritannia – Danmark 15.15, Sveits – Sverige 19.15.

Gruppe B (Latvia Arena): USA – Kasakhstan 15.15, Finland – Norge 19.15.

Onsdag 26. mai:

Gruppe A (Olympics Sportscentre): Russland – Danmark 15.15, Hviterussland – Storbritannia 19.15.

Gruppe B (Latvia Arena): Kasakhstan – Tyskland 15.15, Canada – Norge 19.15.

Torsdag 27. mai:

Gruppe A (Olympics Sportscentre): Sveits – Slovakia 15.15, Sverige – Tsjekkia 19.15.

Gruppe B (Latvia Arena): USA – Latvia 15.15, Finland – Italia 19.15.

Fredag 28. mai:

Gruppe A (Olympics Sportscentre): Sverige – Storbritannia 15.15, Danmark – Hviterussland 19.15.

Gruppe B (Latvia Arena): Kasakhstan – Canada 15.15, Latvia – Norge 19.15.

Lørdag 29. mai:

Gruppe A (Olympics Sportscentre): Tsjekkia – Storbritannia 11.15, Sveits – Russland 15.15, Slovakia – Danmark 19.15.

Gruppe B (Latvia Arena): Italia – Kasakhstan 11.15, Norge – USA 15.15, Tyskland – Finland 19.15.

Søndag 30. mai:

Gruppe A (Olympics Sportscentre): Hviterussland – Sveits 15.15, Sverige – Slovakia 19.15.

Gruppe B (Latvia Arena): Italia – Canada 15.15, Finland – Latvia 19.15.

Mandag 31. mai:

Gruppe A (Olympics Sportscentre): Tsjekkia – Danmark 15.15, Russland – Sverige 19.15.

Gruppe B (Latvia Arena): USA – Tyskland 15.15, Norge – Kasakhstan 19.15.

Tirsdag 1. juni:

Gruppe A (Olympics Sportscentre): Sveits – Storbritannia 11.15, Slovakia – Tsjekkia 15.15, Russland – Hviterussland 19.15.

Gruppe B (Latvia Arena): Canada – Finland 11.15, Italia – USA 15.15, Tyskland – Latvia 19.15.

Torsdag 3. juni:

I Olympics Sportscentre kvartfinaler 15.15 og 19.15, i Latvia Arena: 15.15 og 19.15.

Lørdag 5. juni:

I Latvia Arena: Semifinaler 13.15 og 17.15.

Søndag 6. juni:

I Latvia Arena: Bronsekamp 14.15, finale 19.15.





