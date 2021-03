Dødlinjen er nådd - hockeysesongen er over

Stavanger — Mandag kveld valgte regjeringen å innføre tiltaksnivå A for Viken, det er punktumet for ishockeysesongen 2020/21. Toppidrettsklubbene i fylket får ikke lov å trene, i første omgang til 11. april. Det gjør det umulig for Frisk Asker, Sparta Sarpsborg og Stjernen fra Fredrikstad, om de skulle hatt mulighet for å fullføre en sesong innen 1. mai.

Til Nitten.no har ishockeypresident Tage Pettersen uttalt at klubbene, forbundet og Norsk Topphockey har møter om situasjonen. Konklusjonen derfra er ennå ikke kjent, men enkel matte gjør dessverre at man ikke behøver å vente på forbundets avgjørelse.

I motsetning til håndballen, som håper å la ballen rulle i mai og juni, har ishockeyen noen viktige datoer å forholdet seg til. Landslagssjef Petter Thoresen, som nylig signerte ny kontrakt, skal ta ut sine menn og dra til Riga for å spille VM i mai. Rundt halvparten av spillerne som er aktuelle for landslaget kommer fra spill i Fjordkraft-ligaen, og har dermed ikke spilt kamper siden begynnelsen av januar. Det er naturlig at han ønsker å samle disse spillerne så raskt det lar seg gjøre for å få dem i kampform. De må også ankomme Latvia tidsnok til å være en del av VM-boblen.

[ Slik vil Oilers-spillerne avslutte sesongen ]

Den nordamerikanske ligaen NHL har allerede begynt å ta inn tilskuere. Vaksineringen er godt i gang, og hadde det vært noen måneder tidligere ville mulighetene for sluttspill med publikum vært til stede.

Med kamper annenhver dag, og første kamp 18. april, vil det være mulig å gjennomføre sju kamper innen tidsfristen 1. mai. For Sparta, som står med kun 19 kamper denne sesongen etter koronautbruddet i november, vil det ikke være mulig å gjennomføre tre serierunder (27 kamper) før dødlinjen.

Dessverre for alle ishockeyinteresserte vil Viken-stengingen være punktumet for sesongen. Den spennende serieavslutningen vil ikke bli noe av, ei heller sportens vakreste eventyr – sluttspillet.

For Oilers kan det gjøre ekstra vondt. I mars 2020 ble klubben nærmest frarøvet «byttå», da sluttspillet ble avlyst. Fra november fram til koronautbruddet i januar var Oilers tilbake i det suverene sporet de avsluttet 2019/20-sesongen i. Muligheten for å revansjere en svak sesongstart med medalje, og en krig om kongepokalen, må vike. Pandemien har rammet hele samfunnet, men toppidretten som yrkesgruppe er ikke blitt særlig respektert.

Ishockeyen har tatt store steg med et bedre samarbeidsklima enn noen gang tidligere, og det er den positive tingen for norsk ishockey. Klubbene har vært nødt å jobbe sammen for å spille den delen av sesongen som er ferdig. Nå blir det nok en gang en lang sommer, og sannsynligvis permitteringer i de fleste klubber. De neste ukene kommer det til å være diskusjoner om ligaen skal utvides til elleve eller tolv lag, som et unntakstilfelle.

Utviklingen av norsk ishockey har kanskje fått en kortsiktig brems av koronapandemien, men langsiktig kan gevinsten være stor.

Måtte høstens første dropp i DNB Arena komme raskt.

[ Ingen kamper tross sluttspillværet ]