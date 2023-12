Pinlig norsk tap i comebacket

Ser man bort fra Stavanger-mannen Vegard Farets debut var det ingen høydepunkter for det norske ishockeylandslaget da de ble knust i fillebiter av slovakene.

Det ble tidlig klart at Norge kom til å få en tøff kveld i Bratislava. Laget lå under 0–3 etter ti minutters spill.

Slovakene utnyttet nådeløst kampens første overtallsspill. Drøyt 40 sekunder etter at Mathias Trettenes ble plassert i utvisningsboksen for hooking, lå pucken i nettet.

Norge slapp inn fire mål i både første og andre periode. I den siste klarte landslaget å holde stand såpass at det ikke ble et tosifret tap.

Onsdagens kamp var Norges første siden 1-4-nederlaget for nettopp Slovakia i elite-VM. Den ble spilt 23. mai.

Økonomiske problemer i Norges Ishockeyforbund satte all aktivitet rundt A-landslagene på pause. Stansen gjaldt egentlig ut året, men i slutten av september kom redningen i form av et spleiselag – ledet an av Oilers-eier Tore Christiansen.

Norge møter Latvia i samme hall torsdag.

Tidligere i uken meldte disse fire spillere forfall til desembersamlingen: Johannes Johannesen, Daniel Bøen Rokseth, Markus Vikingstad og Eskil Wold.

Hør podkasten Pucksnakk med Oilers-spiller Sondre Bjerke som gjest

Les også kommentaren: Prioriteringens pris for Oilers