Hockeysjef: – Vi vil videre

– Vi vil videre, og da må vi materialisere planer på kort og lang sikt. Vi har noen planer framover, og mange tiltak, sier Cato Cocozza til RA.

Han er daglig leder i Elitehockey AS – selskapet som driver ligaen som de foregående sesongene har hatt navnet Fjordkraft-ligaen. Slik blir det ikke den kommende sesongen. Fjordkraft har nemlig ikke skrevet ny avtale.

Det gjør at det blir en endring på hva ishockeyens topprodukt i Norge heter.

– Akkurat nå er det eliteserien ligaen heter. Det er navnet vi faller tilbake på når det ikke er et sponsornavn på ligaen, sier Cocozza.

– Er det et strategisk valg å bygge opp om det?

– Hvis riktig aktør kommer på banen vil vi ha en ligasponsor. Det har vært noen navneskifter nå, men vi må velge slik vi selger til noen som ønsker å være med en stund framover og ser verdien av det, sier ligasjefen.

Kan få lønnsgulv i norsk ishockey

Det har vært jobbet mye med strategi i Elitehockey det siste året. Nå begynner det å nærme seg at de har mer konkrete ting å legge fram for både klubber og supportere.

Cocozza forteller at det ikke er langt unna, og at det begynner å haste litt.

– Bruker vi for lang tid blir planene utdaterte. Det må også være tydelig hva vi skal gjøre, sier han.

Strategien skal også inneholde konkrete punkter for handling. RA vet at noe av det som diskuteres er lønnsgulv. Et eksempel på det kan være at hvert lag må ha ti spillere som tjener 5G (593.100 kroner), som totalt fører til at det blir et minstekrav om lønn på 5,931 millioner. Det er mer enn fem ganger så mye som for eksempel Lørenskog har i lønnsbudsjett for den kommende sesongen. Til gjengjeld er det noen klubber som har mer enn dobbelt så mye som 5,931 millioner i lønnskostnader.

Cocozza vil ikke inn på detaljene som diskuteres bak lukkede dører, men sier at tiltakene blir en kravliste.

– Da er det kanskje flere brikker som faller på plass for klubbene, eller så kan det føre til at noen må hoppe av, sier han.

I mangel på ligasponsor, og få avtaler utover rettighetsavtalen med TV 2, er det ikke store pengesummer som forvaltes sentralt i Elitehockey.

– Vi skulle ønske at vi hadde mulighet for å belønne, sier Cocozza.

Gulrot – ikke bare pisk

For eksempel har fotballen organisert økonomiske gulrøtter for klubbene når det kommer til sport, administrasjon og spillerutvikling. Der er det foreløpig ikke mye å hente for ishockeyklubbene.

På sikt er det et mål for Elitehockey å ha et belønningssystem. Da ser ligasjefen for seg at det blir basert på flere faktorer.

– Jeg skulle ønske vi kunne stimulere til det, men kanskje vi på sikt kan få et poengsystem som får en del av pengepotten slik at vi kan motivere og hjelpe klubbene videre.

Selv har Cocozza hatt en lang og innholdsrik karriere i norsk ishockey. Frisk Asker, Sparta, Vålerenga, Manglerud Star, Lørenskog og Grüner er klubbene han har vært innom i eliteserien – og han har fra innsiden sett hvordan utviklingen har vært fra han debuterte i 2003. Riktignok ett år før det fikk navnet UPC-ligaen.

– Jeg har vært med fra TV 2s inntreden, og det har skjedd mye med ishockeyen. Før kom det utlendinger og dominerte ligaen vår, men slik er det ikke nå. Vi får mye naturlig utvikling, sier Cocozza.

Norge ble i løpet av årene til Cocozza som spiller en etablert A-nasjon i VM-sammenheng. Det peker han på som en viktig del av utviklingen. I tillegg har det kommet tilbake flere norske spillere som har hatt karriere i utlandet. Stavanger-karen Mathias Trettenes er et godt eksempel på en spiller som vender hjem i god tid før karrieren er over for å spille i eliteserien. Et annet er Patrick Thoresen som nå starter sin sjette hele sesong som Storhamar-spiller etter en innholdsrik karriere med flere sesonger i de store ligaene NHL og KHL.

Eliteserien starter fredag 15. september med Vålerenga-Frisk Asker. Oilers starter seriespillet lørdag 16. september borte mot Ringerike Panthers, men skal før det måle krefter mot blant andre Färjestad og Växjö Lakers i Champions Hockey League.

