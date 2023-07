Storhamar må selv bygge tak

Debatten raser om det skal innføres et lønnstak i norsk ishockey. Storhamar-styreleder Njål Berge har gjennom ishockeynettstedet Nitten.no foreslått et lønnstak på 600.000 kroner, mens TV 2-ekspert Erik Follestad anklager nettopp Storhamar for å ha drevet opp lønnsnivået sammen med Vålerenga og Stavanger Oilers.

Lønn er ofte en diskusjon i ishockeymiljøet generelt, og noe spillerne spesielt har stålkontroll på. Det er helt naturlig. For de beste spillerne handler det om å tjene mest mulig og tyne flest kroner ut av en veldig kort karriere i et langt yrkesliv. En helt annen gruppe er den største i norsk ishockey; de lavtlønte.

Diskusjonen om å innføre et lønnstak i ligaen med individuell makslønn framstår fjern og helt uten logikk. Topphockeyen jobber fortsatt med å finne ligasponsor for den kommende sesongen og kun et fåtall av klubbene har økonomi til å trene på dagtid. For å bedre rammevilkårene i norsk ishockey er det i bunnen det må jobbes. Oilers, Storhamar og Vålerenga trenger ikke å bli bedre sportslig gjennom å bruke mer penger på sport. Resten av klubbene må komme opp på det nivået.

Spillerne trenger ikke høy lønn for å trene. Det er lønn nok til å hvile som er utfordringen de fleste klubbene i norsk ishockey opplever. Da nytter det ikke å begrense topplønningene i klubbene som allerede fungerer. Er det i Storhamar det egentlig behøves et lønnstak, Njål Berge?

En levedyktig klubb kan ikke drives på dugnad over tid. — Kristoffer Knutsen

Lønnstaket i NHL er for å skape en sunn forretningsmodell hvor både spillerne og eierne tjener penger. I Norge er det ikke en stor gruppe med eiere som har mulighet å ta utbytte. Den eneste klubben som per 2023 er i en situasjonen hvor utbytte kan være et tema er Stavanger Oilers – der eierne riktignok tilførte frisk kapital gjennom en rettet emisjon i 2021. Oilers-eierne er langsiktige, og før sommerferien uttalte Tore Christiansen til RA at utbytte ikke er aktuelt i Oilers.

Resepten for norsk ishockey ligger nok i motsatt ende av skalaen. Det som ville tjent den norske ligaen bedre er å få på plass et lønnsgulv. Hva skal egentlig en spiller minimum ha av lønn?

Nå må flere av spillerne i ligaen jobbe ved siden av eller studere for å finansiere egen ishockeykarriere. Det er en større langsiktig trussel mot toppidretten enn at klubbledere tar dumme valg gjennom å ta på seg lønnskostnader for enkeltspillere med lønninger det viste seg de ikke har råd til.

I stedet for å gå ut i en evig ordkrig om hvem som var først med å tilby masse penger bør heller diskusjonen gå på om klubbene tvinges til å betale en brukbar minimumslønn til samtlige spillere. Da vil det naturligvis begrense hvor mye midler som er igjen til å hente toppspillere.

Norsk ishockey trenger profesjonalisering, og et viktig skritt framover er å få enda flere profesjonelle. Da nytter det ikke med pekeleken om hvem som var først med å tilby høy lønn etter selv å ha deltatt i en pengegalopp.

Men før det brukes penger på sport bør det komme lisenskrav på administrasjon. En levedyktig klubb kan ikke drives på dugnad over tid. Skal sporten vinne må administrasjonen tilrettelegge gjennom fasilitering og langsiktighet.

Fram til administrasjonen er på plass vil det fortsatt komme økonomiske krisesaker hver sommer.

Det er bare trist for hele sporten.

