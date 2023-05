Nydelig Trettenes-mål – Norge rotet likevel bort seieren

Norge spilte tidvis bra ishockey, men rotet bort overtaket i siste halvdel og tapte 3–4 for Frankrike i Askers storstue. Det ble et surt nederlag for de norske «isbjørnene» en drøy uke før VM-starten i Latvia. I en jevn kamp tok de ledelsen 3–1 i løpet av effektive minutter i midtperioden, men franskmennene slo nådeløst tilbake.

– OK førsteperiode, bra andreperiode, og så får vi ikke tredjeperioden dit vi vil. Vi løser ikke presset deres, og vi slipper til for mange sjanser, oppsummerte landslagssjef Tobias Johansson etter kampen.

Norge spilte særlig bra i midtperioden, og spillerne hadde tilsvarende analyse som landslagssjefen.

Solid midtperiode

– Jeg synes vi spiller bra i første og andre periode. Da gjør vi mye riktig, spiller smart og får til en del av de tingene vi har slitt med i det siste. Så blir vi litt for nonchalante og litt mindre rake og enkle i tredje periode, sa veteranen Andreas Martinsen.

Justin Addamo scoret kampens første mål allerede etter 24 sekunder. Norge våknet, og Michael Haga satte inn 1–1 på et langskudd midtveis i første periode.

I midtperioden scoret Stavanger-gutten Mathias Trettenes etter tre minutter, og vel tre minutter senere assisterte han Martinsen på 3–1. Det gjorde også Oilers-spiller Christoffer Karlsen.

Trettenes, som står uten kontrakt for den kommende sesongen, bidro sterkt til det Norge skapte av offensive muligheter gjennom kampen.

NHL-frekkis mot Johannesen

Frankrike reduserte ved Charles Bertrand sent i midtperioden, mens Louis Boudon utlignet tidlig i den tredje. Tre minutter før slutt vartet Columbus Blue Jackets-løperen Alexandre Texier opp med litt hockeykunst da han rundlurte Stavanger-gutten Johannes Johannesen og feide inn 4-3-målet som avgjorde kampen.

Johannes Johannesen ble lurt. (Alf Simensen/NTB)

– Han drar den mellom beina sine, og når jeg skal gå i ham, treffer jeg skøytene hans og blir litt låst. Jeg må gjøre det bedre enn det der, men han gjør det bra, sa Johannesen.

Norge og Frankrike møtes igjen samme sted lørdag. Det er lagenes siste kamper før VM starter neste helg.

KAMPFAKTA

Norge – Frankrike 3–4 (1-1, 2-1, 0-2)

1712 tilskuere

Mål:

1. periode: 0–1 (0.24) Justin Addamo (Tim Bozon, Alexandre Texier), 1–1 (9.17) Michael Haga (Mattias Nørstebø). Skudd: 8–12

2. periode: 2–1 (23.34) Mathias Trettenes (Sondre Olden), 3–1 (26.56) Andreas Martinsen (Trettenes, Christoffer Karlsen), 3–2 (37.21) Charles Bertrand (Hugo Gallet, Anthony Rech). Skudd: 13–14

3. periode: 3–3 (43.49) Louis Boudon (Rech, Bertrand), 3–4 (56.51) Texier. Skudd: 14–12. Totalt: 35–38.

Hoveddommere: Petter Bjerkan Bakken, Christian Bo Persson.

Utvisninger: Norge 1 x 2 min., Frankrike 4 x 2 min.

Lagene møtes igjen i Asker lørdag.

