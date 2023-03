Sparta-profil fikk ny skade – ferdig for sesongen

I Spartas første kamp mot Stavanger Oilers i semifinalen i NM-sluttspillet var Holøs tilbake på isen, men han pådro seg et brudd i tommelen.

– Det er jo kjipt, men det er jo sånn som skjer når man spiller litt for tidlig. Da setter man seg selv i dårlige situasjoner. Det er litt selvforskyldt, sier Holøs til TV 2.

Holøs har slitt med skader hele sesongen etter tilbakekomsten.

35-åringen returnerte til Norge og Sparta Sarpsborg for et år siden. Landslagskapteinen har en fortid i NHL-klubben Colorado Avalanche. Den muligheten dukket opp etter et vellykket opphold i Färjestad. Siden har han også vært i den russiske ligaen KHL, Sveits og Tyskland.

Sparta tapte den første kampen mot Oilers 0-2 i semifinaleserien. Det spilles best av sju kamper. Neste oppgjør spilles mandag kveld. Det kan du følge live hos RA.

Selv om Oilers slo Sparta i første semifinale er backen Andreas Klavestad innstilt på et annet kampbilde mandag.

(©NTB)