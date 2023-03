Sparta-treneren vil under huden på Oilers

---

Hvem: Sjur Robert Nilsen (55)

Hva: Trener for Oilers’ semifinalemotstander Sparta.

---

– Første tur til Stavanger for å møte Oilers er lørdag. Hvilke forventninger har du?

– At vi skal skape en jevn semifinalefinaleserie, og denne gangen tipper jeg at det går til vår fordel.

– Hvorfor?

– Det blir dritjevnt, men vi må komme under huden på dem. Stavanger har blitt bedre gjennom hele sesongen, mens vi har hatt en annen kurve. Vi er avhengige av at Stavanger får nerver.

– Hva er dere spesielt obs på med Oilers?

– De er det laget, sammen med Storhamar, som har vi fire jevne rekker som spiller sin ishockey. Det er kanskje det som står fram mest med dem. Så er de ekstremt lojale mot sin spilleidé.

– Apropos spilleidé, dere anses som ganske like. Hva tenker du om det?

– Begge lag vil spille med høy intensitet og søker raske spillevendinger. Jeg synes Stavanger er mer direkte på mål. De legger ekstremt mye pucker inn, det er kanskje forskjellen. Vi holder på pucken mer for å skape en bedre målsjanse. Det tror jeg har med vanen med å spille på liten is, man er nærmere målet hele tiden.

– I Oilers er det mange sarpinger. Hva tenker som tidligere trener om å møte dem?

– Jeg ser at de har ulike, men viktige roller. Tommy Kristiansen var på en måte klar, og Kristian Østby har hatt mye skader, men Andreas Klavestad og Christoffer Karlsen har utviklet seg videre i Stavanger.

– Brukes de fire som en motivasjon i garderoben hos dere?

– Nei, det er litt David mot Goliat når man ser hva Stavanger har fått til. Vi har en rik historie, og vil gjerne vinne. Så ser vi at deler av det blir vanskelig for oss, som er et semiprofesjonelt lag.

– Når vi snakker om reising, hvor stor fordel har Oilers som reiser med fly til alle bortekamper?

– Når man er vant med det er det enklere, men i løpet av kort tid må man håndtere det. Det er en litt annen hverdag for våre, som ikke er vant med fly og hotellovernattinger. Oilers gjør det ukentlig gjennom en hel sesong. Det er litt hvordan man håndterer det, så det bør og skal ikke være en fordel.

– Dere ledet serien til jul, hvordan vil du beskrive tiden etter det?

– Det var tøft for spillerne og lederne, for vi så jo hvor vi var på tabellen. Vi må erkjenne at laget vårt er sårbare for skader, og mer sårbare for én og to spillere ute enn det Stavanger er. Vi hadde både backer og løpere ute, og det påvirket oss i for stor grad. Skal man vinne Fjordkraft-ligaen må man ha større bredde enn det vi hadde i år.

– Den tidligere NHL-backen Jonas Holøs – får vi se ham nå?

– Tidligere i år har det vært mindre enn 50/50, men nå tror jeg til og med det har bikket 60/40 at Holøs står på isen i DNB Arena lørdag. Så får vi håpe han holder med ut sesongen. Han har sett bra ut på trening, men smertene kan komme. Sjansen for at Holøs våkner med vondt i morgen er der.

– Litt telefonangst hver morgen da?

– Nei, Jonas har spilt rundt ti kamper på to sesonger. Men han har vært mentalt i boblen der han skal spille. Har holdt kroppen i gang og har psyken til å klare det. Vi har tro på at han kan hjelpe oss, og jeg tror han kan være veldig god – hvis han kommer i spill.

– Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg er glad i å lese, og ønsker å lese mer. Jeg husker Wilbur Smith-bøkene, og synes det var spennende bøker om Afrika, dyr og småkriger. De er det lenge siden jeg har lest, for det røyk i en hyttebrann for noen år siden.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Når jeg kan være med mine nærmeste og lage god mat, kanskje med et glass rødvin. Da kan vi bruke tid på familien og kjæresten min Line. Da er jeg lykkelig.

– Hva gjør deg sint?

– Urettferdighet. Det er mye følelser, så urettferdig er ut fra hva jeg mener er det.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Det skjer kanskje to ganger i året, da tar jeg en fyllekule. Da kan jeg godt dra ut alene på hytten i skjærgården. Fiske, kose meg med noe godt og tømme hodet litt.

– Alle sarpingene i Oilers fisker også mye. Er det Sarpsborg-fenomen?

– Ja, for her har vi både ferskvann og saltvann. Det er nesten ikke fisk i sjøen lenger dessverre. Det er noe som engasjerer meg veldig. Jeg meldte meg faktisk inn i Greenpeace for et par år siden.

– Hvem var barndomshelten?

– Pappa var flink synes jeg, med søsteren min og meg. Han jobbet også noen år på anlegg, hvor han var borte noen uker og sånn. Han drev med idrett, og har spilt både ishockey og fotball i mange år. Han var flink til å støtte opp om vår idrett også.

– Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Donald Trump, og det hadde bare kommet ut én.