Balcers kan få ny NHL-klubb igjen

Tidligere Oilers-spiller Rudolfs Balcers er plassert på «waivers list» av Tampa Bay Lightning. Det meldte CapFriendly på Twitter sent søndag kveld.

Det gjør at de 31 andre NHL-klubbene nå kan plukke opp 25-åringen og overta den eksisterende kontrakten til vingen.

Balcers har tidligere spilt for Ottawa Sentaros, San Jose Sharks og Florida Panthers. Det var da sistnevnte satte ham på «waivers list» i høst at suksesslaget Tampa Bay Lightning plukket ham opp.

Der fikk han tre kamper og ett mål før han ble skadet. Etter skadeoppholdet har han hatt et opphold i farmerligaen AHL for Syracuse Crunch. I løpet av seks kamper for Crunch ble det to målgivende pasninger for Balcers.

Balcers sto fritt

Kontrakten han har er på 750.000 dollar, som er ligaens minstelønn. Det gjør det attraktivt å plukke ham opp for lag som har dyre spillere, noe også NHL-ekspert Roy Ulvmoen påpekte til RA i fjor sommer da Balcers var tilgjengelig som «free agent» og sto fritt til å signere for hvem han ville.

– Nå som Balcers kan signeres på en minimumslønn (750.000 dollar) tror jeg det nærmest er 100 prosent sikkert at han signerer for et annet NHL-lag hvis han ønsker det selv. Nå som KHL også er uaktuelt er sjansene enda større enn de kanskje ville vært for ett år siden. Det er tosifret antall lag i dagens NHL som er ute etter spillere med lav lønn og som kan prestere bedre enn det de får betalt for, og Balcers passer en slik profil slik jeg ser det. Jeg tror smarte lag som Toronto (Maple Leafs), Vegas (Golden Nights), Tampa Bay (Lightning) og Colorado (Avalanche) tar en ekstra titt på en spiller som Balcers nå, sa Ulvmoen til RA.

Uheldig med skader

Han mente også at Balcers hadde tatt nivået bra, men pekte på noe som viste seg igjen også denne sesongen.

– Jeg synes Balcers har klart seg godt i NHL. Han tok nivået relativt tidlig og utviklet seg til en god toveisspiller. Det har dessverre vært litt ujevnt, og mye av skylden er nok de mange skadeavbrekkene, sa Ulvmoen – som er kjent fra podkasten NHLprat.

Tampa Bay Lightning ligger nå på tredjeplassen i Atlantic-divisjonen. Dermed er de i rute til sluttspill, og har dermed muligheten til å gå for den fjerde strake Stanley Cup-finalen. I 2020 og 2021 ble de mestere, mens det i 2022 ble finaletap mot Colorado Avalanche.