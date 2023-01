Ørene bør spisses.

En handlingsplan fra Norges Ishockeyforbund var ikke nok til å få Lillehammer i balanse, og det virket som nye regninger kom fram hver gang styret i klubben lette. Fra å håpe at en god festdag med Hockey Classic i ærverdige Håkons Hall ville redde klubben, til å måtte kutte 500.000 kroner per måned, er det en lang vei.

Det som er trist er ikke bare at en klubb havner i den situasjonen, med alt av sinne og frustrasjon det fører med seg for supporterne, men at det er sesongens andre klubb som opplever en økonomisk krise. Mens nevnte Hockey Classic pågikk i november, var Manglerud Star det store temaet folk snakket om. Klubben hadde satt seg i en katastrofal situasjon, og det ble ikke bedre da deres styreleder Henning Thoresen valgte å angripe omgivelsene i stedet for å glatt erkjenne hvor store problemer de hadde.

Profitøren på Manglerud Stars, og Lillehammers, økonomiske nederlag, var i stor grad Vålerenga. Situasjonen i begge de kriserammede klubbene har ført til at de er nødt å fristille de beste spillerne, og Vålerenga har valgt å påta seg større økonomisk belastning enn de allerede har med å signere noen av dem. Darien Craighead, Mitch Gillam og Joachim Lunde Hermansen ble hentet fra MS, mens Andreas Martinsen er den eneste VIF har plukket fra Lillehammer – enn så lenge.

I et arbeidstakerperspektiv er det godt at andre klubber har økonomiske muskler til å ivareta spillerne som havner utenfor slik at klubbene kan reddes, men hvor langsiktig er det?

Problemene til Lillehammer og Manglerud Star fører ikke bare til at spillermarkedet endres, men også til et omdømmeproblem for topphockeyens flaggskip – Fjordkraft-ligaen. Den eneste løsningen er å rydde i alt det utenomsportslige.

Virkemiddelet Elitehockey (selskapet som er eid av klubbene og forbundet for å drive Fjordkraft-ligaen) kan bruke er å stramme inn på lisenskravene. Alt kan styres, og med jernhånd kan det på sikt føre til at ligaen blir mer attraktiv uten jevnlige omdømmesmeller.

Tore Christiansen ble hedret i DNB Arena, og fikk et banner i taket sammen med fredede spillere.

På den måten kan også hockeysporten spres ut til landsdelene det ikke er et topphockeytilbud i dag. Dispensasjonsordninger for lag fra Trondheim og Bergen bør være av interesse for hele sporten. Da vil det også ligge større økonomiske muligheter gjennom større nedslagsfelt og mer oppmerksomhet.

Rom ble ikke bygget på én dag, og det er naturligvis en lang og evigvarende prosess å få topphockeyen bedre. Sportslig er Fjordkraft-ligaen bra, men utfordringene ved inngangen til 2023 er økonomi, geografi og arenaer.

Det siste har flere tatt store steg på. DNB Arena ble en foregangshall, og framstår ti år senere fortsatt som en ren suksesshistorie. Vålerenga har fått et nytt Jordal Amfi til disposisjon av Oslo kommune, mens Frisk Asker forrige sesong flyttet inn i Varner Arena.

Hallen i seg selv er ikke grunnlag for å bli bra, men kan bidra til sterkere økonomi. Folk vil se den nye hallen, og eier man hallen selv vil det være gode inntekter i annen aktivitet som messer og konserter.

Gladnyheten for norsk ishockey er at arkitekten bak Oilers’ suksesshistorie, Tore Christiansen, har engasjert seg i Elitehockey.

Ørene bør spisses.

