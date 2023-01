Martinsen til Vålerenga for å kjempe om NM-tittelen

Landslagsspilleren ble presentert på en pressekonferanse mandag sammen med hovedtrener Fredrik Andersson og representant fra sportslig utvalg Anders Myrvold.

– Det er en gledens dag for Vålerenga. Jeg kjenner ham personlig, og han er en profesjonell og en herlig fyr. Vi får en fyr som er hel ved, sa Myrvold under presentasjonen på Jordal.

Klubben har store ambisjoner som å kjempe om en ny NM-tittel. Det har vært tørke på Jordal siden klubben vant i 2009. Siste NM-finale var i 2014 da det ble tap for Stavanger.

Martinsen kommer fra et Lillehammer-lag i økonomisk krise. Fredag uttalte landslagsvingen at klubben var nødt til å fristille spillere for å hindre konkurs.

Martinsen spilte in foreløpig siste kamp i Lillehammer-drakten i nabooppgjøret mot Storhamar 30. desember, men nå er det Vålerengas iskrigere som gjelder.

– Jeg valgte Vålerenga fordi jeg følte at her alle bitene er på plass for å vinne et NM-gull. Det er en jevn liga og mange som kan kjempe om tittelen. Det er en spennende mulighet å komme hit for å kjempe om tittelen, sa Martinsen.

Blir ikke dårligere

– Jeg får bruke størrelsen og fysikken min og bidra i gruppen med det som trengs. Det er ikke én spiller som kan gjøre det, men sammen, og jeg er en liten brikke i det store. Vålerenga er et topp lag og ikke noe dårligere når jeg er her. Men som sagt er det mange gode lag og mye jobb som må gjøres. Det er en del kamper igjen til sluttspillet, sa Martinsen.

Martinsen har tidligere spilt for klubber som Lillehammer, Leksand, Düsseldorfer, San Antonio Rampage, Colorado Avalanche, Rockford IceHogs, Chicago Blackhawks, San Diego Gulls, Wilkes-Barre og Zug.

32-åringen har notert seg med 66 kamper for det norske A-landslaget.

Forsterking

– Jeg er utrolig glad for at Andreas valgte oss. Han er en sterk spiller, god med puck og kan gjøre det lille ekstra. Han har bra karakter og en bra leder. En stor forsterking for oss. Han blir viktig i powerplayet (overtallsspillet), men vi behøver også en bred tropp ettersom vi har hatt mange skader så langt i sesongen. Det er en utrolig bra tid for Andreas å komme til laget, sa trener Fredrik Andersson.

Allerede torsdag møtes Martinsens tidligere klubb Lillehammer og Vålerenga.

