«Krabben» briljerer: – Kunne hatt ti mål

Stavanger — Simen «Krabben» Talge valgte å gi seg som Oilers-spiller og legge opp etter koronasesongen 2020–21. Det tok ikke lang tid før han gjorde comeback for Haugesund Seagulls, men valgte etter kort tid for den daværende 1.-divisjonsklubben å legge skøytene på hyllen igjen. Motivasjonen var ikke til stede, men Talge tok fem kamper i 3. divisjon for Forus/Sandnes.

Nå er han tilbake på isen i Siddishallen for 3.-divisjonslaget, noe han viste i den ærverdige hallen lørdag. Hat trick og totalt seks målpoeng i 20-2-seieren mot Lyderhorn ble fasiten for 24-åringen.

– Har du funnet glede med ishockey igjen?

– Jeg hadde faktisk sesongens første trening forrige uke, sier Talge til RA – og legger til:

– Mange gode kamerater spiller her, og det er ikke slik at jeg savner hockey noe veldig.

De seks målpoengene gjenspeiler ikke kampbildet. Forus/Sandnes hadde kontroll fra begynnelse til slutt.

– Jeg kunne hatt ti mål, men vi har det bare gøy og spiller heller gode pasninger, sier «Krabben».

[ Årets sportsnavn 2022: - Et supersterkt sportsår ]

Nest best i Stavanger

Den tidligere Oilers-spilleren opptjente seg kallenavnet «Krabben» på grunn av interessen for fisking har endret noe på karriereveien. Sjarken er byttet ut med oljejobb på Tananger, og han ville ikke byttet ut 8-16-livet med toppidrett igjen.

Selv om det er 3. divisjon er Forus/Sandnes faktisk det nest beste laget i Stavanger, naturligvis etter Oilers. Mangelen på et nivå mellom «kompishockey» og Fjordkraft-ligaen er noe som har eksistert lenge. Etter Viking Hockey ble lagt ned våren 2014 har det ikke vært lokale lag i 1. divisjon, mens det har vært to lag innom 2. divisjon.

Tidligere Oilers-spiller Anders Mikalsen er blant 3.-divisjonsspillerne. (Kristoffer Knutsen)

Talge mener det ikke er et godt tegn at Forus/Sandnes er regionens nest beste ishockeylag på herresiden.

– Det er et faretegn. Er jo bare å se på hvor mange unge som må reise for å spille 1. divisjon. Det skulle vært et 1.-divisjonslag her i regionen, sier Talge – og kommer med en påstand:

– Mange av mine kompiser hadde nok spilt topphockey, og kanskje spilt seg inn på Oilers, hvis de hadde hatt et godt tilbud.

Han peker på det åpenbare problemet.

– Det er for stort spenn fra U20 til Fjordkraft-ligaen.

[ Ferdig i Oilers: - Sånn er livet ]

Den lokale ishockeylegenden Magnus Østraat Kjelstadli holder det fortsatt gående med Forus/Sandnes etter spill for Oilers, Oilers 2, Sparta 2, Viking og Hafrsfjord Kings. (Kristoffer Knutsen)

[ Se Pucksnakk: Slik jobber Oilers' sportsdirektør Pål Haukali Higson ]

Savner Oilers-garderoben

Med toppidrettslivet på avstand er det lite som frister Talge med et comeback på øverste nivå. Den nye hverdagen inneholder ikke den samme treningsmengden.

– Savner du noe fra livet som toppspiller?

– Garderoben, og det er det eneste jeg savner. Man blir kjørt knallhardt og ofrer alt, sier Talge.

3. divisjon består av Forus/Sandnes Ravens, Stavanger, Lyderhorn (Bergen), Haugesund og Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (Bergen). Forrige sesong hadde også Stavanger-laget Straen Admirals plass i divisjonen, men de valgte å ikke stille i serien nå.

[ Dette sier Higson om nok en forsterkning ]

Simen Talge ga seg i Fjordkraft-ligaen under pandemien, men spiller fortsatt. (Kristoffer Knutsen)

[ Berg-Paulsen i fyr og flamme med rekord ]

---

FAKTA

Navn: Simen Talge

Født: 27. november 1998

Tidligere Oilers-spiller som la opp etter 2020-21-sesongen.

Spilte 116 kamper i Fjordkraft-ligaen.

---