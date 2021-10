Nå kommer endelig ishockeyens røde tråd

Stavanger — Norges Ishockeyforbund har brukt tiden godt i løpet av koronapandemien til å utvikle Isbjørnmodellen. Der er det samlet en norsk måte å utvikle spillere på, og det er satt i system.

Oilers U20s finske trener, Christer Nylund, forteller at det ikke har vært en rød tråd tidligere for hvordan den norske ishockeyen skal utvikles.

– Helt siden jeg kom har det blitt hentet inspirasjon fra andre land, som Finland, Sverige, USA og Canada. En norsk rød tråd er noe vi har savnet, sier Nylund til RA.

[ Teaterkvinne skal hjelpe Oilers til suksess ]

Besøk i ishockeyklubbene

Han er fornøyd med det som er kommet på plass nå. Finnen er landslagstrener for U18-landslaget ved siden av jobben i DNB Arena, og har brukt tid på å sette seg inn i forbundets nyvinning.

Den nye modellen tar for seg de forskjellige partene i spillerutviklingen. Spilleren selv er i sentrum, men klubb, forbund, dommere, trenere, foreldre og skole spiller inn. Derfor er det egne faner i modellen for de ulike rollene.

Oilers U20-trener Christer Nylund er fornøyd med å ha Isbjørnmodellen på plass. (Kristoffer Knutsen)

Noen ting i modellen er konkrete. Forbundet har blant annet prosjektet TettPå, der utvalgte norske spillere ble fulgt opp av tidligere NHL-spiller Ole-Kristian Tollefsen. Han har flyttet tilbake til Karlstad for å jobbe i Färjestads juniorakademi, hvor Stavanger-talentet Elias Vatne (15) kan ende opp neste sesong. Forbundet hentet inn svenske Tobias Johansson i en ny rolle med unge spillere. Han er konsulent på sport og U20-landslagssjef.

– Jeg synes det er bra man har fått en U20-landslagssjef som er rundt på besøk i klubbene. Det gir en unik mulighet til å fortelle om spillestilen som det norske landslaget står for, og hvilken treningshverdag som kreves, sier Nylund.

[ Burton scoret hat trick og sendte forloveren hjem uten poeng ]

Spilleidé

Forbundets strategiplan har målsettingen «utvikle spillere som er attraktive for de beste internasjonale ligaene». Spillestilen som er valgt er også gjenkjennelig for Stavanger-publikumet. Den er oppsummert i tre nøkkelpunkter:

Alltid framover

Alltid våge spille

Alltid presse

Senest i sommer gikk Stavanger-gutten Markus Vikingstad til den tyske DEL-klubben Fischtown Pinguins. Han og Kristian Østby var Oilers’ deltakere i TettPå forrige sesong. Det var også et TettPå Ung, som tok med yngre spillere. Der var Jonas Slettebø Haughom (nå utlånt fra Stavanger Oilers til Ringerike Panthers i Fjordkraft-ligaen) og André Bjelland Strandborg med, i tillegg til Stine Myreng Kjellesvik, Karen Forgaard, Lotte Pedersen og Silje Gundersen på jentesiden.

For å gi et best mulig utgangspunkt mener Nylund det er viktig å samle kunnskapen. Han tror også det er et godt verktøy for nye trenere og de som skal inn i ishockeysporten.

– Alt er ikke 100 prosent ennå, men modellen viser til Olympiatoppen og ting som er utviklet fra før. For dem som kommer inn blir det selvsagt enklere, for alt av informasjon vil være tilgjengelig uavhengig av hvilken klubb du er i. Det finnes noen dokumenter og planer å lene seg på. For nye trenere tror jeg det er godt å ha rammene fra Isbjørnmodellen, sier Nylund.

[ Drømmen i oppfyllelse for lokal Oilers-spiller ]

Foreldre i ishockey

Han tror også det vil gi inspirasjon til alle ledd. Det er blant annet en oversikt over anbefalt treningsmengde, både på is og barmarkstrening. Det er også forslag til hvor mange prosent av aktiviteten som bør være noe annet enn ishockey. Om det fører til noen som ender opp med Egebergs Ærespris er uvisst, men resultatet blir sannsynligvis mer allsidige utøvere.

Utviklingskonsulent i Norges Ishockeyforbund, Espen Sæther, er blant hjernene bak prosjektet. Han forteller det vil bli stadig mer innhold i tiden framover.

– Dette er jo et verktøy som stadig vil videreutvikles, og vi vil oppdatere sidene fortløpende med mer og forbedret innhold. Vi jobber blant annet med å ferdigstille en egen utviklingsplan for målvakter, samt å utvikle innholdet på barmarkstrening, sier Sæther til NIHF.

Ett av tiltakene som gjøres er et pilotprosjekt med mindre banestørrelse og færre spillere på isen for spillerne opp til U13.

– Dette er noe vi har sett på og jobbet mye med det siste året. Både basert på egne oppfatninger av det nåværende kampformatet, og det faktum at vi vet hvor stimulerende og utviklende smålagspill er. Vi har vært i dialog med andre nasjoner og blant annet fått tilgang på erfaringer fra lignende pilot i svenske regioner, sier Sæther.

Noe annet er foreldre, som har fått et eget punkt i planen. Nylund, som jobber utelukkende med unge spillere, er veldig fornøyd med det.

– Det er så utrolig viktig. Her er det linje på linje med hjelp til hvordan man kan være en god ishockeyforelder. Forskning viser at de som lykkes i idrett har god støtte fra foreldrene. Men alt i samfunnet blir stadig mer egoistisk, og vi driver med lagsport. Derfor er det viktig at foreldre er innforstått med hva vi holder på med, og at deres barn er en del av et lag, sier han.