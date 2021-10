Er det slik det skal være i norsk ishockey?

Stavanger — Aldersbestemmelsene i Hockey-Norge er vanskelige å forstå seg på. Dersom en gutt ønsker å spille i Fjordkraft-ligaen må han være født i 2005 eller tidligere. For Bambusa-ligaen, som er kvinnenes eliteserie, er kravet 2006. Der er det også mulighet for dispensasjon for 2007-modeller. Skal det være forskjell på aldersreglene? Er det virkelig slik det skal være?

Et åpenbart argument er helt klart at kvinnehockey ikke har kroppstaklinger, slik som herrehockey. Likevel er det rart å ha inntil to år i aldersdifferanse på adgangen til å delta i seniorkamper. Dette er kanskje ikke en likestillingssak, men det er viktig å ta en debatt for utviklingens del.

Jeg har vanskelig for å se for meg en trener i Fjordkraft-ligaen som ønsker å ta med en 15-åring som ikke er klar til det som venter. Ishockey er en tung og tøff idrett. Ser man på spillerne som har debutert tidlig er de raskeste eksemplene Patrick Thoresen (Storhamar) og Sander Bjelland Bjørnevoll. Sistnevnte er i dag assistenttrener for Oilers U20, og var en del av juniorlaget som spiller i flere år etter han debuterte for Oilers mot Stjernen i 2013. Da var han 15 år og 293 dager gammel. Petter Thoresen tok ham med, men det er ingenting som tilsier at det ikke var forsvarlig fysisk.

Det er sjeldent 15-åringer får lov å være med på A-lagstreninger. I en klubb som Oilers, hvor man har et sterkt mannskap hvert år, er det enda sjeldnere. Det er flere talenter som kniver om plassen. De få som eventuelt klarer å passere det trange nåløyet, bør ikke stoppes av en aldersbestemmelse.

Selvsagt kan det også tynne ut U20-ligaen, som allerede har mistet sine beste spillere til Fjordkraft-ligaen. Videre blir de beste U18-spillerne flyttet til U20, U16 til U18 og så videre. Det burde kanskje vært enda flere unge spillere rundt om i landet, men det er en egen diskusjon.

Klubbene tar ansvar for talentene de har. Det er framtidens kjerneprodukt for alle som driver med idrett. Godt akademiarbeid gir avkastning, ikke bare i ishockey. Viking har hatt salgssuksess som en konsekvens av talentarbeidet, Sandnes Ulf har de siste ukene signert stadig flere fra egne ungdomsrekker, og Steffen Stegavik gir flere unge spillere sjansen i Sola Håndball. De unge beskyttes, både fra mediene og annet press, for å ta bort unødvendig støy fra livene deres. Skole og store mengder trening er nok påkjenning i utgangspunktet. Sosialt liv har vært naturlig begrenset det siste halvannet året, men lar seg også begrense for unge idrettsutøvere som kjemper for en profesjonell tilværelse.

Beskyttelsen er klubben og foreldrenes ansvar. Om en 15-åring anses for å være god nok av treneren, da bør han spille. I dansk ishockey er regelen at spillere under 15 år må søke om dispensasjon. Er danskene for snille i vurderingen, eller har vi rett i Norge? Det er en viktig debatt å ta, all den tid norsk ishockey ønsker å være en A-nasjon. Da må det produseres toppspillere.

Et annet element i ishockey er college. Den amerikanske universitetsligaen er en mulig karrierevei for flere. NHL-klubbene og europeiske klubber følger NCAA tett, og det gir i tillegg spillerne mer enn sportslig utvikling. De får betalt en utdannelse som kan komme godt med den dagen ishockeykarrieren er over. Universitetsretningen blokkeres enkelt og greit av spill i en profesjonell liga, som Fjordkraft-ligaen.

Det har blant annet ført til en komplisert situasjon for «sniperen fra Vigå», Lars Christian Rødne. Den lokale vingen forlot Oilers etter 37 seriekamper for å prøve lykken i den nordamerikanske juniorligaen NAHL. Etter to år, og omfattende papirarbeid, har han omsider fått dispensasjon til å spille for NCAA-laget Niagara University.

For alle talenter er det ikke nødvendig å gjøre vurderingen om man skal spille college eller ikke i en alder av 15 år. Om det valget må tas bør være opp til spillerne og de foresatte.

Det blir helt feil at reglene hindrer en talentfull 15-åring å spille kamp i Fjordkraft-ligaen, om det er spillerens naturlig steg.

Ingen har sagt at Elias Vatnes neste steg er å debutere i Fjordkraft-ligaen.

Det ville uansett blitt med tanken.

