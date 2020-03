Ibrahimaj avgjorde for Viking

Følg RA Sporten på Facebook !

Andre omgang:

90. min.: Kampen er over, Viking vinner 3-2.

90. min.: Pereira har gjort en solid kamp på back. Sterkt involvert i alle spillets faser. Etter at Vevatne forlot banen har han spilt med kapteinsbindet.

89. min.: Det har vært langt lavere tempo i andre omgang. Likevel gir det verdifull kamptrening for de involverte. Noen spillere får prøvd seg i forskjellige roller.

87. min.: En av kampens største spillere, Ibrahimaj, regisserer nok et angrep.

85. min.: 250 betalende tilskuere på SR-Bank Arena. Imponerende på en treningskamp i februar. Det er ellers kald vind.

83. min.: Bergersen spiller ned til Haugen på kant. Innlegget kommer, men det blir stoppet av armen til en Jerv-spiller.

80. min.: Sebulonsen legger ballen tilbake til Haugen, som står på 16-meteren. Haugen skyter en skikkelig kule mot mål, men den går utenfor.

78. min.: Hjørnesparket kommer inn litt for høyt. Ingen klarer å plukke ballen ned, eller få den mot mål.

77. min.: Nilsen Tangen jobber fram et hjørnespark til viking. Han tar den selv.

76. min.: Mye fint spill fra Viking nå. Haugen bryter Jervs oppspill. Ballen havner hos Bergersen, som fordeler ballen fint ned på venstrekanten. Ikke noen farlige målsjanser, men pent spill.

74. min.: MÅÅÅL 3-2 Ibrahimaj sender Viking i ledelsen! Nydelig skudd fra rundt 16 meter. Pent mål.

69. min.: Hjørnespark til Jerv. Ballen havner ut av boksen, men de gule slår den raskt inn igjen. Arnebrott får kontroll og tar et langt utspark.

68. min.: Jervs tomålsscorer, Campos, går av. Dang kommer inn.

66. min.: Bergersen blir raskt involvert. Stormer framover med ballen, men Campos holder igjen drakten. Får gult kort.

65. min.: Adrian Bergersen kommer inn for Tommy Høiland, Henrik Heggheim kommer inn for Sondre Bjørshol.

63. min.: Jerv prøver å komme i angrep. Går i offside.

59. min.: Bjørshol får seg en smell. Får frispark, men han ser ut til å løpe det fra seg.

55. min.: Herman Haugen har allerede vist sin enorme løpsstyrke. Passer godt inn som en offensiv back.

51. min.: Hjørnespark for Viking. Får ikke noe ut av det.

50. min.: Mål 2-2 Diego Campos banker inn utligningen for Jerv. Det er hans andre scoring for kampen.

46. min.: Herman Haugen, Even Østensen, Sebastian Sebulonsen, Fredrik Torsteinbø og Ylldren Ibrahimaj har kommet inn. Furdal, Bytyqi, Vevatne, Bell og Løkberg har gått av.

46. min.: Da er andre omgang i gang.

Første omgang:

45. min.: Pause, med stillingen 2-1 til Viking.

45. min.: Pereira slår nytt hjørnespark, men Jerv-keeperen får ballen ut.

44. min.: Hjørnesparket tas, og Viking spiller rundt for å skape en sjanse. Det blir offside.

43. min.: Pereira tar hjørnesparket. Klarer ikke å skape noe farlig. Nytt hjørnespark.

42. min.: Viking holder trykket oppe. Spiller opp Bjørshol på høyresiden, som legger inn en lav variant. Hjørnespark til Viking

39. min.: Løkberg prøver å slå en høy ball inn mot Bytyqi, på kanten av 16-meteren. Jerv får kontroll.

35. min.: MÅÅÅL 2-1 Harald Nilsen Tangen sender Viking i ledelsen! Har kriget godt på høyrekanten, og belønnes med scoring.

34. min.: Joe Bell gjør en god kamp så langt. Viser klokskap med og uten ball. Strør rundt seg med gode pasninger.

30. min.: Nilsen Tangen går inn i en duell utenfor egen 16-meter, skal være først. Blir tatt, får frispark og Viking får løftet seg framover på banen.

28. min.: Mye banespill etter scoringen.

24. min.: MÅÅÅL 1-1 Johnny Furdal setter et hjørnespark rett i mål! Pereira skaffer hjørnespark, og Furdal trenger ikke hjelp fra noen.

21. min.: Johnny Furdal, arkitekten, er på jobb. Spiller Bytyqi på venstresiden, som legger inn. Der er Bjørshol kun noen Jerv-legger fra scoring. Pent spill. Viking vinner ballen raskt tilbake, men blir avblåst for offside.

17. min.: Høiland er på i duellene. Får frispark mot seg i gjenvinningsfasen.

15. min.: Hjørnespark til Viking. Rask variant. Høiland slår raskt inn til Furdal, som blir stoppet.

14. min.: Nilsen Tangen går over ende i boksen, men dommeren vinker ham opp.

13. min.: Bjørshol kommer ikke høyt nok til å vinne hodeduellen etter hjørnesparket fra Furdal.

12. min.: Hjørnespark til Viking.

10. min.: Mål 0-1 Diego Campos scorer på straffe for Jerv. Sender ballen til høyre, mens målvakten slenger seg motsatt vei.

9. min.: Straffe til Jerv. Vikstøl feller en Jerv-spiller på vei inn mot mål.

8. min.: Jerv holder trykket oppe. Kommer til en farlig sjanse på volley, men den går over.

7. min.: Hjørnespark til Jerv.

4. min.: Viking får ikke noe ut av hjørnesparket. De prøver på en innøvd variant, men får ikke ballen inn i boksen.

3. min.: Løkberg er nær å få en ny sjanse etter rot i Jerv-forsvaret. Hjørnespark til Viking.

1. min.: To store Viking-sjanser i åpningsminuttet. Høiland spiller Løkberg gjennom, men Jervs målvakt redder. Deretter kommer et innlegg fra høyre. Nær Viking-scoring.

1. min.: Kampen er i gang. Jerv tar avspark.

Før kampen:

Viking er godt i gang med oppkjøringen til ny sesong. Bjarne Berntsen har på forhånd gitt beskjed om at William Husebø ikke blir med, av dem som spilte kampen mot Arendal. Inn kommer 18-åringen Adrian Berntsen.

Det nærmer seg avreise til Vikings andre treningsleir for sesongen. Viking har et program som skal gjøre de klar for seriespillet, og Europa. Det er konsekvensen av cupgullet. Viking drar til Marbella i slutten av februar.

Viking stiller med følgende lag (4-3-3):

Erik Arnebrott-Sondre Bjørshol, Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl, Adrian Nilsen Pereira -Johnny Furdal, Kristoffer Løkberg, Joe Bell-Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Harald Nilsen Tangen

Benken: Arild Østbø, Herman Haugen, Henrik Heggheim, Fredrik Torsteinbø, Even Østensen, Ylldren Ibrahimaj, Sebastian Sebulonsen, Adrian Bergersen