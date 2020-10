«Hvor er lederne i dette Oilers-laget?»

Følg RA Sporten på Facebook !

Å tape 4–2 for VIF på Jordal er isolert sett til å leve med. Det er også tap for relativt solide Lillehammer og tap for Storhamar borte.

Likevel er det noe ganske konkret jeg har savnet med årets Oilers-utgave så langt.

Hvor er lederne i dette laget? Så langt virker de ikke å være i nærheten av å ha klart å erstatte den abdiserte hærfører og kaptein Kristian Forsberg. Ei heller den fullvoksne utgaven av Mathias Trettenes.

Jeg ser foreløpig ingen som virkelig går foran, spiser pucker og trøkker til for å få gang på de andre. Spillere som leder med handling. Akkurat det bør bekymre i Ishockeyveien.

Oilers holdt greit følge med VIF i to perioder. Mye var faktisk ganske så bra – og en klar oppjustering fra møtet mot Lillehammer.

Men da kampen skulle avgjøres i de siste 20 minuttene ble Oilers passive. Det gikk over ti minutter før de løsnet et eneste skudd. Det holder ikke.

Hvor var innsatsen? Hvor var desperasjonen? Hvor var duellkraften? Hvor var viljen til å ofre seg? Hvor var planen og den innøvde spillestilen? Hvor var de smarte grepene?

Tidenes svakeste sesongstart noensinne er et faktum. Både i 2017/2018 og 2007/2008 tapte Oilers tre av de fire første. Men begge ganger hadde de flere poeng enn nå siden noen av tapene kom i overtid. Slik er det ikke nå.

Grunnen til den historisk svake starten i år kan være både gode og mange. Oppkjøringen spiller åpenbart inn. Dette har ikke fått satt seg skikkelig med så få kamper. Så er det liten tvil om at spesielt overtallet lider under dette.

Pål Higson har ventet lenge med flere av utlendingene i håp om å få så høy kvalitet inn som mulig. Det straffer seg samtidig med mindre tid til å terpe denne samhandlingen sammenlignet med flere konkurrenter.

Vi skal heller ikke glemme at superbacken Nolan Zajac er borte. Ni poeng på de første syv kampene i SHL forteller alt om kvaliteten han bidro med i denne delen i fjor.

Samtidig skal en ikke kimse av fakta og lulle seg inn i tanker om at dette vil snu av helt av seg selv. Det er neppe slik at poengmaskinen Chad Costello vil frelse Oilers nesten alene når han kommer ut av karantene mandag.

Det kan være smart å stille noen kritiske spørsmål internt nå. Det må graves og det må handles. Når en David Morley – som tilsynelatende er ute av form – sier at dette minner om hans første sesong i klubben er det urovekkende. Morley mente Oilers bare blir jagende etter.

Mesterne er ikke i nærheten av å trykke motstanderne tilbake på isen slik vi er vant med å se. Spillet i fem mot fem flyter ikke og skuddene kommer ikke.

Det er det nesten ingenting annet som gjør heller. Statistikkene understøtter i høyeste grad den historisk svake starten. Det er ikke kjekk lesing.

Det jobbes med det, men utnyttelse av overtall på katastrofale 9,5 prosent holder åpenbart ikke. Flyten og farten mangler. Får de orden på det vil det utgjøre en enorm forskjell alene.

På samme tid har de det svakeste undertallsspillet i hele ligaen med 75 prosent.

Droppspillet er også svakt. Oilers er tredje sist. De vinner kun 47,2 prosent av disse.

Til og med landslagskeeper Henrik Holm har vært under vanlig nivå statistisk. Han ligger på 12. plass blant keeperne med en redningsprosent på 90,4.

En skal selvsagt ikke male fanden på veggen etter fire runder, men når så mye er så svakt samtidig må man ta det på alvor.

La oss håpe at den grufulle sesongstarten kun handler om et lag som ikke har fått satt seg helt og spesielle omstendigheter.

Hvis ikke er det bare å glemme gulltipset vi vartet opp med før sesongen.

Kampfakta:

Ishockey, Fjordkraftligaen

Nye Jordal Amfi, 200 tilskuere

Vålerenga – Oilers 4–2 (1-1, 1-1, 2-0)

Mål: 1. periode: 0–1 (7.14) Dan Kissel (Nicolai Bryhnisveen, Joseph Martin), 1–1 (7.56) Martin Røymark (Kalle Ekelund).

2. periode: 2–1 (21.53) Sondre Olden (Røymark, Tobias Johansen Breivold), 2–2 (23.01) Andreas Klavestad (Martin).

3. periode: 3–2 (49.12) Thomas Olsen (Olden, Ekelund), 4–2 (50.21) Axel Sundberg (Colin Spaberg Olsen, Breivold).

Utvisninger: Vålerenga 8 x 2 min., Stavanger 5 x 2 min.

Skudd: 36–27